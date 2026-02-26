Erzurum'da yoğun kar yağışı etkili oluyor

Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.



Kentte akşama doğru kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü.



Cumhuriyet Caddesi ile Havuzbaşı Kent Meydanı'nda kar yağışı sonrası kayganlaşan yollarda trafik yoğunluğu oluştu.



Trafik polisleri, Fil Geçti Köprüsü'nü Çaykara Caddesi yönünden trafiğe kapattı.



Bazı vatandaşlar, köprüden çıkamayan araçları iterek kurtardı.



Belediye ekipleri de kent genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdüyor.

