        Haberleri

        Atatürk Üniversitesi'nde illüstrasyon sergisi açıldı

        Erzurum'da illüstratör Özlem Yılmaz'ın 2016-2023 döneminde hazırladığı 30 eserden oluşan illüstrasyon sergisi, Atatürk Üniversitesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 13:22
        Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde açılan sergide, halk ozanlarından dünya meselelerine, festival afiş tasarımlarından serbest stil çalışmalara kadar farklı temalarda hazırlanan 30 eser yer aldı.


        Fakülte Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydemir, Yılmaz'ın aynı zamanda fakültede doktora eğitimine devam ettiğini belirterek, başarılı çalışmasından dolayı kendisini tebrik etti.

        İllüstratör Yılmaz ise 2016 yılından 2023'e kadar yaptığı eserleri sergilediğini söyledi.

        İllüstrasyon aracılığıyla duyguların ifadesinin çok kıymetli olduğunu anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Bu çalışmamın 'Ben gibi bana benzeyen' başlığında olmasının temel nedeni, kişilerle ortak duyguları paylaşmam, yoğun bir empati oluşturmam, onlarla birlikte kendime bir anlam bularak eserlerime hikayeler yazmaktır. Örneğin, bir halk ozanı çizeceksem onun eserini, müziklerini dinleyerek onun gibi olmanın nasıl bir şey olduğuna inmeye çalışıyorum. Çalışmalarımda, halk hikayesi karakter tasarımları, halk ozanları, kuş figürü, hayvan insan ilişkileri bulunuyor."

        Sergi, iki hafta boyunca açık olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

