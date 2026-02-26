Atatürk Üniversitesi'nde illüstrasyon sergisi açıldı

Erzurum'da illüstratör Özlem Yılmaz'ın 2016-2023 döneminde hazırladığı 30 eserden oluşan illüstrasyon sergisi, Atatürk Üniversitesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.



Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde açılan sergide, halk ozanlarından dünya meselelerine, festival afiş tasarımlarından serbest stil çalışmalara kadar farklı temalarda hazırlanan 30 eser yer aldı.





Fakülte Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydemir, Yılmaz'ın aynı zamanda fakültede doktora eğitimine devam ettiğini belirterek, başarılı çalışmasından dolayı kendisini tebrik etti.



İllüstratör Yılmaz ise 2016 yılından 2023'e kadar yaptığı eserleri sergilediğini söyledi.



İllüstrasyon aracılığıyla duyguların ifadesinin çok kıymetli olduğunu anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:



"Bu çalışmamın 'Ben gibi bana benzeyen' başlığında olmasının temel nedeni, kişilerle ortak duyguları paylaşmam, yoğun bir empati oluşturmam, onlarla birlikte kendime bir anlam bularak eserlerime hikayeler yazmaktır. Örneğin, bir halk ozanı çizeceksem onun eserini, müziklerini dinleyerek onun gibi olmanın nasıl bir şey olduğuna inmeye çalışıyorum. Çalışmalarımda, halk hikayesi karakter tasarımları, halk ozanları, kuş figürü, hayvan insan ilişkileri bulunuyor."



Sergi, iki hafta boyunca açık olacak.

