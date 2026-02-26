Canlı
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Erzurum'da eğitime kar engeli

        Erzurum'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

        Giriş: 26.02.2026 - 23:18
        GÜNCELLEME - Erzurum'da eğitime kar engeli

        Erzurum'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

        Erzurum Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının etkili olduğunu bildirdi.

        Baruş, şunları kaydetti:

        "İlimizde etkili olan kar yağışının devam etmesi, soğuk hava sebebiyle yollarda don ve buzlanma oluşması nedeniyle cuma günü, Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerimizde bulunan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Diğer ilçelerimize ilişkin kararlar kaymakamlıklarımız tarafından alınacaktır. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum."

        İspir, Çat, Hınıs, Narman, Karayazı ve Pazaryolu kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda ise ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği duyuruldu.

        Ayrıca bu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.

