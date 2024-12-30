Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da yılbaşı denetimleri kapsamında 1497 jandarma personeli görev yapacak

        Erzurum'da yılbaşı denetimleri kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 1497 jandarma personeli görev alacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 13:29 Güncelleme: 30.12.2024 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da yılbaşı denetimleri kapsamında 1497 jandarma personeli görev yapacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da yılbaşı denetimleri kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 1497 jandarma personeli görev alacak.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamı içerisinde girmelerini temin etmek, genel güvenliğin muhafazası ile kamu düzenini sağlamak amacıyla güvenlik tedbirlerinin artırıldığı bildirildi.

        ​Yılbaşında jandarma trafik ekipleri tarafından şehirler arası ve mahalle yollarında denetimlerin artırılacağı, alkol, hız, kış lastiği kullanımı ve emniyet kemeri kontrollerinin yapılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "​Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, yeni yılın huzur ve güven içinde karşılanması maksadıyla 30 Aralık 2024-01 Ocak 2025 tarihleri arasında sorumluluk bölgesinde belirlenen noktalarda 1497 personelin katılımıyla emniyet ve asayiş hizmetlerine devam edecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edeceğiz
        Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edeceğiz
        1 polis vurulmuş, Azerbaycanlı oyuncu ölmüştü! Karar çıktı!
        1 polis vurulmuş, Azerbaycanlı oyuncu ölmüştü! Karar çıktı!
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        2.1 milyar TL'lik bungalov sarmalı!
        2.1 milyar TL'lik bungalov sarmalı!
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Gözler maaş zamlarında
        Gözler maaş zamlarında
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        Eski belediye başkanı ve oğlu restoranda öldürülmüştü! 19 yıl sonra flaş gelişme!
        Eski belediye başkanı ve oğlu restoranda öldürülmüştü! 19 yıl sonra flaş gelişme!
        Elektrikli düzenekle komşusu olan kadını öldürmeye çalıştı!
        Elektrikli düzenekle komşusu olan kadını öldürmeye çalıştı!
        3 ay önce evlenmişti! Boşanma aşamasında 20'den fazla bıçak darbesi!
        3 ay önce evlenmişti! Boşanma aşamasında 20'den fazla bıçak darbesi!
        Almanya'nın kapsamlı enerji dönüşümü enerji krizine nasıl çözüm olacak?
        Almanya'nın kapsamlı enerji dönüşümü enerji krizine nasıl çözüm olacak?
        Cevdet Yılmaz'dan İmralı mesajı: Gelişmeleri takip edeceğiz
        Cevdet Yılmaz'dan İmralı mesajı: Gelişmeleri takip edeceğiz
        Servis faciasında okul müdürü açığa alındı
        Servis faciasında okul müdürü açığa alındı
        Yoksulluk raporu açıklandı
        Yoksulluk raporu açıklandı
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?

        Benzer Haberler

        Curling Süper Lig müsabakaları Erzurum'da tamamlandı
        Curling Süper Lig müsabakaları Erzurum'da tamamlandı
        Doktorlar üzerine beton blok düşen işçiyi zamanla yarışarak hayata bağladı
        Doktorlar üzerine beton blok düşen işçiyi zamanla yarışarak hayata bağladı
        Erzurum'da sis kazası; 2 yaralı
        Erzurum'da sis kazası; 2 yaralı
        Erzurum'da 76 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum'da 76 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor
        'Sosyal medyada popülerlik arzusu linç kültürünü yaygınlaştırıyor'
        'Sosyal medyada popülerlik arzusu linç kültürünü yaygınlaştırıyor'
        Kayıp Sabit öğretmenin cansız bedeni, Karasu Nehri'nde bulundu (2)
        Kayıp Sabit öğretmenin cansız bedeni, Karasu Nehri'nde bulundu (2)