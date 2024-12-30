Erzurum'da yılbaşı denetimleri kapsamında 1497 jandarma personeli görev yapacak

"​Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, yeni yılın huzur ve güven içinde karşılanması maksadıyla 30 Aralık 2024-01 Ocak 2025 tarihleri arasında sorumluluk bölgesinde belirlenen noktalarda 1497 personelin katılımıyla emniyet ve asayiş hizmetlerine devam edecektir."

​Yılbaşında jandarma trafik ekipleri tarafından şehirler arası ve mahalle yollarında denetimlerin artırılacağı, alkol, hız, kış lastiği kullanımı ve emniyet kemeri kontrollerinin yapılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamı içerisinde girmelerini temin etmek, genel güvenliğin muhafazası ile kamu düzenini sağlamak amacıyla güvenlik tedbirlerinin artırıldığı bildirildi.

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