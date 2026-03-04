Canlı
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi, bürokratların adını kullanarak "iftar programı, ayni ve nakdi yardım" talebiyle halkı dolandırmaya yönelik girişimlerde bulunulduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 02:51 Güncelleme:
        Belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının isimleri kullanılarak yardım talebinde bulunulduğu yönünde bilgilere ulaşıldığı belirtildi.

        Açıklamada, belediye adına hiçbir yetkilinin vatandaşlardan herhangi bir şekilde para talep etmesinin söz konusu olmadığı vurgulanarak, "Bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını, benzer bir durumla karşılaşmaları halinde vakit kaybetmeden emniyet birimlerine, Cumhuriyet Başsavcılığına veya doğrudan belediyemize bilgi vermelerini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

