Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kazandırılan ultrason cihazlarıyla erken teşhis yapılacak

        Doğu Anadolu Bölgesi'nin yanı sıra çevre ülkelere de hizmet veren Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde kullanılmaya başlanan üst teknoloji ultrason cihazlarıyla randevu süreleri kısalacak ve erken teşhis imkanı sağlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 12:12 Güncelleme: 09.01.2025 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kazandırılan ultrason cihazlarıyla erken teşhis yapılacak
        ABONE OL

        Doğu Anadolu Bölgesi'nin yanı sıra çevre ülkelere de hizmet veren Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde kullanılmaya başlanan üst teknoloji ultrason cihazlarıyla randevu süreleri kısalacak ve erken teşhis imkanı sağlanacak.

        Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, hastaneye kazandırdıkları iki üst teknoloji ultrason cihazını yerinde inceledi.

        Hacımüftüoğlu, cihazların özellikle aylara yayılan randevuların daha erken tarihlere çekilmesini sağlayacağını ve birçok hastalığın hızlı ve doğru şekilde teşhis edilmesinde aktif rol oynayacağını vurguladı.

        Hastanenin teknoloji dönüşümü kapsamında bir takvim oluşturduklarını bildiren Hacımüftüoğlu, "İlerleyen süreçte hastane bünyesine farklı klinikler için farklı cihazlar da dahil edilecek." ifadesini kullandı.

        - "Çevre ülkelerden gelen hastalar için de büyük önem taşıyor"

        Cihazların önemine ve katkılarına değinen Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti:

        "Bugün alınan cihazlar, siroz gibi hastalıklarda organların farklılaşmasının tespitini daha erken yapabilecek. Ayrıca meme bölgesinde önceki ultrason cihazlarıyla tespiti zor olan mastit gibi hastalıkların, meme kanserinin ayırıcı ve erken tanıları da artık mümkün olacak. Bu durum yalnızca bölge sağlığı açısından değil, çevre ülkelerden gelen hastalar için de büyük önem taşıyor. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, bulunduğu bölge başta olmak üzere çevre ülkelere kadar uzanan geniş hasta popülasyonuna sahip. Bu yoğunluk, hastaneden fiziki ve teknolojik beklentileri artırıyor. Üniversiteye kazandırılan yeni cihazlar, hem randevu sürelerini kısaltarak hastaların daha hızlı hizmet almasını sağlayacak hem de hastalıkların erken teşhis edilerek tedavi süreçlerinin ivedilikle başlatılmasına katkı sunacak."

        Hastanenin Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Alper ise son teknolojiye sahip cihazların hastalıkların teşhisinde sunduğu yüksek doğruluk oranına dikkati çekerek, "Erken teşhis, tedavi başarısında kritik rol oynar. Bu cihazlar sayesinde hastalarımıza daha kısa sürede ve daha nitelikli sağlık hizmeti sunabileceğiz. Aynı zamanda akademik alana da katkı sunacak cihazlar, bilimsel çalışmalarda da bizlere yol gösterici olacak." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villasını soyanlar yakalandı!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villasını soyanlar yakalandı!
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!
        Kedi savaşı
        Kedi savaşı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        FT: Musk Starmer'ı görevden uzaklaştırmak istiyor
        FT: Musk Starmer'ı görevden uzaklaştırmak istiyor
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        5 kişiyi bıçaklamıştı! Maskeli, kasklı saldırgan için 108 yıl istendi
        5 kişiyi bıçaklamıştı! Maskeli, kasklı saldırgan için 108 yıl istendi
        Biberde domates köfte ve kıymada kanatlı et
        Biberde domates köfte ve kıymada kanatlı et
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        Yemek kartında eski sisteme dönüldü
        Yemek kartında eski sisteme dönüldü
        "Gelin tekelleşmeyi konuşalım"
        "Gelin tekelleşmeyi konuşalım"
        "Bin yılda bir gelecek bir ışık"
        "Bin yılda bir gelecek bir ışık"

        Benzer Haberler

        Doç. Dr. Özer, Erzurum'daki depremi değerlendirdi: Aktif fay zonlarının old...
        Doç. Dr. Özer, Erzurum'daki depremi değerlendirdi: Aktif fay zonlarının old...
        Doç. Dr. Özer Erzurum'daki depremi değerlendirdi: Aktif fay zonlarının oldu...
        Doç. Dr. Özer Erzurum'daki depremi değerlendirdi: Aktif fay zonlarının oldu...
        46 yıl toprak altında biriktirdiği büyük Oltu taşlarından iri tespihler yap...
        46 yıl toprak altında biriktirdiği büyük Oltu taşlarından iri tespihler yap...
        Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Tunceli'de dondurucu soğuklar etkisini sürd...
        Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Tunceli'de dondurucu soğuklar etkisini sürd...
        GÜNCELLEME - Erzurum'da 3 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Erzurum'da 3 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Erzurum'da 3 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Erzurum'da 3 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı