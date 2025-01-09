Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kazandırılan ultrason cihazlarıyla erken teşhis yapılacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nin yanı sıra çevre ülkelere de hizmet veren Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde kullanılmaya başlanan üst teknoloji ultrason cihazlarıyla randevu süreleri kısalacak ve erken teşhis imkanı sağlanacak.

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, hastaneye kazandırdıkları iki üst teknoloji ultrason cihazını yerinde inceledi.

Hacımüftüoğlu, cihazların özellikle aylara yayılan randevuların daha erken tarihlere çekilmesini sağlayacağını ve birçok hastalığın hızlı ve doğru şekilde teşhis edilmesinde aktif rol oynayacağını vurguladı. Hastanenin teknoloji dönüşümü kapsamında bir takvim oluşturduklarını bildiren Hacımüftüoğlu, "İlerleyen süreçte hastane bünyesine farklı klinikler için farklı cihazlar da dahil edilecek." ifadesini kullandı.

- "Çevre ülkelerden gelen hastalar için de büyük önem taşıyor" Cihazların önemine ve katkılarına değinen Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti: "Bugün alınan cihazlar, siroz gibi hastalıklarda organların farklılaşmasının tespitini daha erken yapabilecek. Ayrıca meme bölgesinde önceki ultrason cihazlarıyla tespiti zor olan mastit gibi hastalıkların, meme kanserinin ayırıcı ve erken tanıları da artık mümkün olacak. Bu durum yalnızca bölge sağlığı açısından değil, çevre ülkelerden gelen hastalar için de büyük önem taşıyor. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, bulunduğu bölge başta olmak üzere çevre ülkelere kadar uzanan geniş hasta popülasyonuna sahip. Bu yoğunluk, hastaneden fiziki ve teknolojik beklentileri artırıyor. Üniversiteye kazandırılan yeni cihazlar, hem randevu sürelerini kısaltarak hastaların daha hızlı hizmet almasını sağlayacak hem de hastalıkların erken teşhis edilerek tedavi süreçlerinin ivedilikle başlatılmasına katkı sunacak."