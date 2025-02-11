Erzurum'da dedektör köpek "Zahir"in desteğiyle kaçak sigara, tüfek ve tabanca yakalandı

Operasyonlarda gümrük kaçağı 1754 paket sigara ile 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 75 fişek ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

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