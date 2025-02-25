Kop Dağı'nda keşfettiği böceği meslektaşı eşinin adıyla literatüre kazandırdı

İLHAMİ ERKILIÇ - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Entomoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Gültekin, Kop Dağı'nda keşfettiği böceği, 25 yıllık çalışma hayatında en büyük destekçisi ve meslektaşı olan eşinin ismiyle literatüre duyurdu.

Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi Kurucu Direktörü de olan Prof. Dr. Gültekin, 25 yıldır doğada yaptığı araştırmalar sonucu tespit ettiği yeni türleri bilim dünyasına kazandırıyor.

Bu kapsamda Gültekin, doktora hocası da olan Rusya Bilimler Akademisi Zooloji Enstitüsünden Dr. Sci. Boris Korotyaev ile yaklaşık 5 yıl önce Erzurum–Bayburt kara yolu üzerindeki Kop Dağı'nda yeni bir böcek türü keşfetti.

Korotyaev'in de önerisiyle bulunan yeni türe "neslihanae" isminin verilmesi kararlaştırıldı.

Yaklaşık 5 yıl süren araştırma sonucunda keşfedilen böcek, "mogulones neslihanae" adıyla bilim dünyasına kazandırıldı.

- "Hocamın da önerisiyle eşimin adını verip literatüre duyurduk"

Prof. Dr. Levent Gültekin, AA muhabirine, araştırma ve bilimsel çalışmalara meslektaşı da olan eşinin çok önemli destekler verdiğini belirterek, "Hem Kop Dağı hem de Kars yolundaki Aras Vadisi'nin Karakurt bölgesinde topladığımız ve 3 hocayla tanımladığımız türe doktora hocamın da önerisiyle eşimin adını verip literatüre duyurduk." dedi.

Bilim insanlarının keşfettikleri yeni türlere isimlerini vererek jestleştiğini ifade eden Gültekin, doktora hocası Boris Korotyaev'in adı ve soyadını da bir saygı ve vefa örneği olarak Tanzanya’dan toplanmış olan yeni bir cins ve türe "Borisius Korotyaevi" adını vererek literatüre kazandırdığını aktardı.

Literatür için yeni türleri tanımlamaların kolay olmadığını, taksonomi bilgisi, uzun süren emek ve çalışma gerektirdiğini anlatan Gültekin, "Keşfettiğimiz türleri yayınlanana kadar isimleri verilen kişilere bildirmiyoruz. Bu tip şeyler bizim yaşantımızda sık oluyor. Bilime katkı yapan insanların adının literatüre geçmesi bizi mutlu ediyor. Şimdiye kadar 6 yeni türe 'leventi' ya da 'gultekini' ismi verildi." diye konuştu.