Erzurum'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, cami, AVM önlerinde, pazarda, sokakta, caddede kimsenin dilenmesini istemediklerini belirterek, "İhtiyacı olanlar bize başvursunlar, biz tüm ihtiyaçlarını görelim." dedi.

İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı'nın katılımıyla Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenleyen Vali Çiftçi, geçen yıl ile bu yılın aynı dönemlerindeki asayiş verilerini değerlendirdi, bazı denetimler hakkında gazetecilere bilgi verdi.

Ramazan ayında dilenci sayısında artış olduğunu ve 10 gün içinde 38 kişi hakkında idari yaptırım uygulandığını ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

"İhtiyaç sahibi olanlar valiliğimize, kaymakamlıklarımıza, belediyelerimize, sivil toplum kuruluşlarına müracaat etsinler. Biz ihtiyaç sahiplerine her türlü yardımı, desteği vermeye hazırız. Ama bu gerekçeyle ne kendileri ne de çocukları dilenmesinler. Cami önlerinde, AVM önlerinde, pazarda, sokakta, caddede kimsenin dilenmesini istemiyoruz. İhtiyacı olanlar bize başvursunlar, biz tüm ihtiyaçlarını görelim."

Çiftçi, geçen ay kurulan bir komisyonla kentteki otellerin denetimlerine başlandığını anlattı.

Şehir merkezinde ruhsatın yeterli olmaması nedeniyle 11 otelin işletme faaliyetlerinin sonlandırıldığını kaydeden Çiftçi, Palandöken Kayak Merkezi'nde 11 turizm otelinde de yangın ve diğer teknik denetimlerin devam ettiğini, sonuçların kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Ramazan ayı nedeniyle gıda denetimlerinin de artırıldığını dile getiren Çiftçi, "Vatandaşımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden işletmelerle mücadelemiz devam edecek." dedi.

Çiftçi, 2024 yılının ilk 2 ayında kişilere karşı 969 olayın meydana geldiğini, 2025 yılında ise bu sayının 814'e gerilediğini açıkladı.

Suçun aydınlatma oranının yüzde 97,3'ten yüzde 99,5'e çıktığını anlatan Çiftçi, mal varlığına karşı işlenen suçlarda da gerileme olduğunu ifade etti.

Mal varlığına karşı işlenen suçun yüzde 36,5 gerilediğini, dolandırıcılık suçlarında ise yüzde 32,1 oranında azalma yaşandığını belirten Çiftçi, "2024 yılının ocak ve şubat aylarında ifade vermeye gelmeyen veya kesinleşmiş hapis cezası olan 1157 kişi yakalanmışken, bu sene 1144 kişi yakalandı. 2024 yılında insan kaçakçılığına yönelik olarak 26 operasyon düzenlenirken, bu sene 29 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda geçen sene 64 organizatör yakalanırken, bu sene 67 organizatör yakalandı. Geçen sene 18 organizatör tutuklanırken, bu sene 40 organizatör tutuklandı. Artık bu işle uğraşanlar yakayı ele verdiklerinde doğruca cezaevini boyluyor." diye konuştu.