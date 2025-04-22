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        Tekman'da 23 Nisan Çocuk Festivali coşkuyla kutlandı

        Erzurum'un Tekman ilçesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Festivali, coşkuyla kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 16:52 Güncelleme: 22.04.2025 - 17:07
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        Tekman'da 23 Nisan Çocuk Festivali coşkuyla kutlandı
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        Erzurum'un Tekman ilçesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Festivali, coşkuyla kutlandı.

        Tekman Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen festival, Tekman Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. "Çocuklar için şenlik, Tekman için festival" temasıyla düzenlenen etkinliğe, kırsal mahallelerden gelen yüzlerce çocuk katıldı.

        Festival kapsamında şişme oyun alanları, palyaço gösterileri, animasyonlar, bilimsel etkinlikler, gezici kütüphane faaliyetleri, konserler ve yaş pasta atölyesi gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Çocuklar, iki gün süren organizasyon boyunca doyasıya eğlendi.

        Etkinliğe Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Bilim Erzurum, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ile çeşitli özel kuruluşlar destek verdi.

        Kaymakam Hasan Raşit Taşkın'ın katılımıyla düzenlenen pasta kesimi etkinliği yapıldı. Öğrenciler, aileleri ve öğretmenler, bayramı birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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