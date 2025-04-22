Tekman'da 23 Nisan Çocuk Festivali coşkuyla kutlandı

Etkinliğe Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Bilim Erzurum, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ile çeşitli özel kuruluşlar destek verdi.

Festival kapsamında şişme oyun alanları, palyaço gösterileri, animasyonlar, bilimsel etkinlikler, gezici kütüphane faaliyetleri, konserler ve yaş pasta atölyesi gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Tekman Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen festival, Tekman Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. "Çocuklar için şenlik, Tekman için festival" temasıyla düzenlenen etkinliğe, kırsal mahallelerden gelen yüzlerce çocuk katıldı.

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