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        Erzurum'da sağlık çalışanları 87 haftadır Gazze için yürüyor

        Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulmüne dikkati çekmek amacıyla 87 haftadır sessiz yürüyüş gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 23:45 Güncelleme: 12.07.2025 - 23:45
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        Erzurum'da sağlık çalışanları 87 haftadır Gazze için yürüyor
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        Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulmüne dikkati çekmek amacıyla 87 haftadır sessiz yürüyüş gerçekleştiriyor.

        Kent merkezindeki Lala Mustafa Paşa Cami önünde bir araya gelen doktor ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü.

        Aile hekimi Ahmet Kar, grup adına yaptığı konuşmada, 87 haftadır Gazze üzerinden okuduklarıyla, kalbe değen kelimeleri bulabilme gayreti içerisinde olduklarını, hayatın maddeye ve maddi çıkarlara feda edildiği bir dünyada, insanın bir anlamının ve kıymetinin olduğunu hatırlamaya ve hatırlatmaya çalıştıklarını söyledi.

        Gazze'yi ve zulüm altında inleyen insanları unutmayacaklarının altını çizen Kar, şunları ifade etti:

        "Zulüm yalnız Filistin topraklarında sınırlı değil. Bugün Doğu Türkistan'da bir annenin gözleri bağlı doğum yaptığını, çocuğunu kucağına bile alamadan hapse atıldığını, Arakan'da topraklarından sürülen Müslümanların denizde can verdiğini, Keşmir'de çocukların gözlerine kurşun sıkıldığını, Afrika'da susuzlukla, Asya'da açlıkla sınanan, gelişmiş ülkelerin hammadde ihtiyacını karşılamaları için hiçbir insani tedbirin alınmadığı madenler ve tarım alanlarında çalıştırılan hayatların haykırışlarını duyuyoruz. Ve bütün bu karanlığın karşısında bir mum yakmak için buradayız."

        "İslam ümmeti olarak bizler zulmeden ve zulmü destekleyen küresel sistemin sadık ve uysal kölelerinden olamayız. Mutlak kötülüğe karşı Gazze halkını unutulmuşluğun, yalnızlığın ve terk edilmişliğin kuyusuna bırakamayız." diyen Kar, vatandaşları boykota devam etmeye davet etti.

        Kar, şunları kaydetti:

        "Kullandığımız ilaçlar, tükettiğimiz gıdalar, satın aldığımız teknolojilerle bu katliamları fonlayanlar biz olamayız. Fonlayanlara tek bir kuruş dahi kazandıramayız. Ekonomik boykot ticari bir tercih değil, vicdani bir duruştur. Mal ile yapılan bir cihattır. Her boykot ürününün alternatifini oluşturmak da şehit edilen binlerce çocuğa borcumuzdur. Siyonist İsrail'i başımıza bela eden, coğrafyamızın kalbine bir hançer gibi yerleştirerek bu topraklarda düzensizlik, güvensizlik ve kaos meydana getiren ileri derecede kapitalistleşmiş, ulus ötesi iktisadi ve siyasi seküler dünya düzeni insanlığımızı ve nesillerimizi yaydığı hastalıklı nefes ile ifsad ediyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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