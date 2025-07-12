Erzurum'da sağlık çalışanları 87 haftadır Gazze için yürüyor

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulmüne dikkati çekmek amacıyla 87 haftadır sessiz yürüyüş gerçekleştiriyor.

Kent merkezindeki Lala Mustafa Paşa Cami önünde bir araya gelen doktor ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü.

Aile hekimi Ahmet Kar, grup adına yaptığı konuşmada, 87 haftadır Gazze üzerinden okuduklarıyla, kalbe değen kelimeleri bulabilme gayreti içerisinde olduklarını, hayatın maddeye ve maddi çıkarlara feda edildiği bir dünyada, insanın bir anlamının ve kıymetinin olduğunu hatırlamaya ve hatırlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Gazze'yi ve zulüm altında inleyen insanları unutmayacaklarının altını çizen Kar, şunları ifade etti:

"Zulüm yalnız Filistin topraklarında sınırlı değil. Bugün Doğu Türkistan'da bir annenin gözleri bağlı doğum yaptığını, çocuğunu kucağına bile alamadan hapse atıldığını, Arakan'da topraklarından sürülen Müslümanların denizde can verdiğini, Keşmir'de çocukların gözlerine kurşun sıkıldığını, Afrika'da susuzlukla, Asya'da açlıkla sınanan, gelişmiş ülkelerin hammadde ihtiyacını karşılamaları için hiçbir insani tedbirin alınmadığı madenler ve tarım alanlarında çalıştırılan hayatların haykırışlarını duyuyoruz. Ve bütün bu karanlığın karşısında bir mum yakmak için buradayız."