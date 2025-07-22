Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi 200 milyon liralık yeni araç filosunu tanıttı

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi, filosuna kattığı 200 milyon liralık araçlar için "19. Araç Filosu Tanıtım Programı" düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 13:35 Güncelleme: 22.07.2025 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum Büyükşehir Belediyesi 200 milyon liralık yeni araç filosunu tanıttı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi, filosuna kattığı 200 milyon liralık araçlar için "19. Araç Filosu Tanıtım Programı" düzenledi.

        Havuzbaşı Kent Meydanı'nda İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda belediyenin mehteran takımı gösteri yaptı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, ekibiyle insan, hizmet ve memleket öncelikli çalıştıklarını söyledi.

        Hizmete alınan yeni araçların "hayırlı olması" temennisinde bulunan Sekmen, "Tam 200 milyonluk yatırım, bugün bu yatırımı 200 milyona yapmak mümkün değil ama bunun bağlantısını 4-5 ay önce gerçekleştirdik. Hamdolsun, bugün hizmete sokuyoruz." dedi.

        Sekmen, şunları kaydetti:

        "Şehrimizin 17 taşra ilçesinde, il merkezinde ve mezralarda hizmet veriyoruz. Şu anda kurdelesini keseceğimiz tam 200 açılışımız var. Herkesin 'param yok' dediği bir dönemde hamdolsun para yokluğuna sığınmadan her gün yeni hizmetleri devreye sokuyoruz. Daha çok hizmet yapacağız, bu şehri fiziki, maddi ve manevi olarak çok farklı bir boyuta taşıyacağız.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri hizmete alınan araçların açılış kurdelesini kesti.

        Programa, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül ve davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İlayda'nın ölümünde babadan dikkat çeken sözler!
        İlayda'nın ölümünde babadan dikkat çeken sözler!
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        34 yolcuyla köprüde sıkıştı!
        34 yolcuyla köprüde sıkıştı!
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        Streç filme sarılı halde bulundu!
        Streç filme sarılı halde bulundu!
        Tatil öncesi harcamalar katlandı
        Tatil öncesi harcamalar katlandı
        İklim krizi Ağrı Dağı'ndaki takke buzulunu da etkiledi!
        İklim krizi Ağrı Dağı'ndaki takke buzulunu da etkiledi!
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        Samsun'da yaşandı! Korku dolu dakikalar!
        Samsun'da yaşandı! Korku dolu dakikalar!
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Örnek harekat! Temizlik yaptırdı
        Örnek harekat! Temizlik yaptırdı
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        Sakarya'daki yangında üçüncü gün!
        Sakarya'daki yangında üçüncü gün!
        Haftada 4 gün! Çalışanların stresi azaldı, performansı arttı
        Haftada 4 gün! Çalışanların stresi azaldı, performansı arttı

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
        "Milli Mücadele ruhu" Erzurum'da 106 yıldır yaşatılıyor
        "Milli Mücadele ruhu" Erzurum'da 106 yıldır yaşatılıyor
        Ndao, tecrübelerini sahaya yansıtmak istiyor
        Ndao, tecrübelerini sahaya yansıtmak istiyor
        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'den Niguez transferinin iptal olma...
        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'den Niguez transferinin iptal olma...
        Erzurum'da kuvvetli sağanak etkili oldu
        Erzurum'da kuvvetli sağanak etkili oldu
        Erzurum'da 1 ton 798 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
        Erzurum'da 1 ton 798 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi