Erzurum'da elbiselerin arasında 54 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Tırda dedektör köpekler "Hera" ve "Magnum"un desteğiyle yapılan aramada, tekstil çuvallarına gizlenmiş 54 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, E.A. (42) gözaltına alındı.

Bu kapsamda ekipler, kent sınırları içerisine giren bir tırı takibe alarak Erzurum-Erzincan kara yolunda durdurdu.

