Erzurum'da elbiselerin arasında 54 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Erzurum'da "tekstil" yazılı paketlerde kıyafetlerin arasına gizlenmiş 54 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticaretini engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, kent sınırları içerisine giren bir tırı takibe alarak Erzurum-Erzincan kara yolunda durdurdu.
Tırda dedektör köpekler "Hera" ve "Magnum"un desteğiyle yapılan aramada, tekstil çuvallarına gizlenmiş 54 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, E.A. (42) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı E.A. tutuklandı.
