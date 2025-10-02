Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Erzurum'un Karayazı ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 17:44 Güncelleme: 02.10.2025 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'un Karayazı ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda silah kaçakçılığı yaptığını tespit ettikleri 4 zanlının, Karayazı ilçesinde bulunduğu adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 3 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 780 fişek, 18 şarjör ile 5 cep telefonu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        2 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        2 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sermaye piyasaları canlanacak
        Sermaye piyasaları canlanacak
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"

        Benzer Haberler

        Erzurum'da Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail'e tepkiler
        Erzurum'da Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail'e tepkiler
        Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili ihbarlar 112'ye yapılacak
        Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili ihbarlar 112'ye yapılacak
        Erzurum'da "Kur'an'ı Güzel Okuma ve Anlama 7. Bölge Yarışmaları" yapıldı
        Erzurum'da "Kur'an'ı Güzel Okuma ve Anlama 7. Bölge Yarışmaları" yapıldı
        Erzurum'da vatandaşlar sahipsiz hayvan ihbarlarını 112'ye bildirebilecek
        Erzurum'da vatandaşlar sahipsiz hayvan ihbarlarını 112'ye bildirebilecek
        Erzurum'da "model fabrika" kurulması için toplantı yapıldı
        Erzurum'da "model fabrika" kurulması için toplantı yapıldı
        Erzurum'da park halindeki araçta hareketsiz bulunan kişi hastanede öldü
        Erzurum'da park halindeki araçta hareketsiz bulunan kişi hastanede öldü