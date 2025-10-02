Erzurum'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Erzurum'un Karayazı ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Erzurum'un Karayazı ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda silah kaçakçılığı yaptığını tespit ettikleri 4 zanlının, Karayazı ilçesinde bulunduğu adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, 3 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 780 fişek, 18 şarjör ile 5 cep telefonu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.