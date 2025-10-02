Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 32 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bu kapsamda Pasinler ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda narkotik dedektör köpeği "Kayzer" desteğiyle yapılan aramada 32 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

