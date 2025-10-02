Erzurum'da servis şoförünün telefonda dolandırılmasına polis engel oldu

Erzurum'da polis ekipleri, bir servis şoförünün telefonla dolandırılmasının önüne geçti.

Alınan bilgiye göre, okul servisi taşımacılığı yapan 67 yaşındaki Feramuz Akdemir'i telefonla arayan şüpheliler, kendilerini polis olarak tanıtarak, adına kredi çekilmeye çalışıldığını öne sürdü.

Şüpheliler, mobil bankacılık uygulamasına giriş yapmasını istedikleri Akdemir’e, “başvurunun kabul edilip edilmediğini test etmek” amacıyla 750 bin ve 470 bin liralık kredi kullandırmaya çalıştı.

Durumdan şüphelenen Akdemir'in ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Akdemir’in gidebileceği bankalara yönlendirildi. Akdemir'in hesaplarına bloke konulmasını sağlayan ekipler, 1 milyon 220 bin liralık dolandırıcılığı önledi.