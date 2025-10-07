Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaret

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'ni (DAGC) ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 17:04 Güncelleme: 07.10.2025 - 17:15
        Çeşitli programlar için kente gelen Bakan Tekin, beraberindeki Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ve İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ile DAGC Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Türkez'i kent merkezindeki cemiyet binasında ziyaret etti.

        DAGC'nin faaliyet ve çalışmalarına yönelik Tekin'e sunum yapan Türkez, gazetecilerin sorunlarını iletti.

        Türkez, burada yaptığı konuşmada, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesinin meslek eğitimi açısından önemli bir görev üstlendiğine dikkati çekerek, Bakan Tekin'den meslekte ara ve yetişmiş elaman teminine destek olacak ortaöğretim seviyesinde bir iletişim meslek lisesinin Erzurum'a kurulmasını talep etti.

        Daha sonra Erzurum'daki eğitim yatırımları üzerine gazetecilerle bir süre sohbet eden Bakan Tekin, DAGC Yönetim Kurulu Üyeleri ve gazetecilerle hatıra fotoğrafı çekildi.

        Ziyaretin ardından Türkez ve Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı İrfan Tarakçıoğlu, Bakan Tekin'e plaket takdim etti.

        Ziyaret programında, AA Erzurum Bölge Müdürü Yunus Okur da bulundu.

