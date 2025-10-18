Habertürk
        Erzurum'da tarihi caminin çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Erzurum'da tarihi caminin çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Erzurum'da tarihi caminin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve TOMA'nın desteğiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 01:18 Güncelleme: 18.10.2025 - 01:18
        Erzurum'da tarihi caminin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve TOMA'nın desteğiyle söndürüldü.

        Yakutiye ilçesinde 18. yüzyıldan kalma Aşağı Mumcu Cami'nin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri ile toplumsal olaylara müdahale (TOMA) aracı sevk edildi.

        Polis, güvenlik şeridi çekerek bölgede önlem alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ve TOMA'nın desteğiyle yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

