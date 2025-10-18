Erzurum'da tarihi caminin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Erzurum'da tarihi caminin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve TOMA'nın desteğiyle söndürüldü.
Yakutiye ilçesinde 18. yüzyıldan kalma Aşağı Mumcu Cami'nin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri ile toplumsal olaylara müdahale (TOMA) aracı sevk edildi.
Polis, güvenlik şeridi çekerek bölgede önlem alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ve TOMA'nın desteğiyle yangın söndürüldü.
