Erzurum'da tarihi caminin çatısında çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri ile toplumsal olaylara müdahale (TOMA) aracı sevk edildi.

Yakutiye ilçesinde 18. yüzyıldan kalma Aşağı Mumcu Cami'nin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

