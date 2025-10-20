Habertürk
        Tekerlekli sandalye curlingde sporcular, ay-yıldızlı forma için mücadele ediyor

        YUNUS HOCAOĞLU - Türkiye'nin farklı yerlerinden Erzurum'a gelerek tekerlekli sandalye curlingde milli sporcu olmak için seçmelere katılan 10 kişi, ay-yıldızlı formayla uluslararası organizasyonlarda ülkelerini temsil etmek istiyor.

        Giriş: 20.10.2025 - 11:01 Güncelleme: 20.10.2025 - 11:01
        Tekerlekli sandalye curlingde sporcular, ay-yıldızlı forma için mücadele ediyor
        İstanbul, Kocaeli, Samsun gibi birçok ilden kente gelen sporcular, Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı seçmelerine katılıyor.

        Buz üzerinde curling taşını istenen bölgeye gönderen sporcular, antrenörlerin gözetiminde en iyi puanı almak için ter döküyor.

        Kasım ayında ikinci kampa katılması beklenen sporcular, iki kamp sonunda toplam puanlamada başarılı olmaları halinde Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil etmeye hak kazanacak.

        - "Tecrübe bizim için çok önemli"

        Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı Antrenörü Adem Özdemir, AA muhabirine, milli takım seçmeleri yaptıklarını söyledi.

        Farklı illerden Erzurum'a gelen sporcular olduğunu belirten Özdemir, "Samsun, Kocaeli gibi yerlerden gelen sporcular var. Bu ilk aday kampı ve bunun bitiminde 8 erkek, 2 kadın kadroda olacak ve sonrasında da nihai kadro için kasım ayının sonunda tekrar bir seçme yapılacak." dedi.

        Özdemir, sporcuların tecrübe kazanmasının kendileri için iyi bir şey olduğunu ifade ederek, "Bu seçmelerden sonra ikinci kampa gideceğiz ve ondan sonra da 3 erkek, 1 kadın sporcuyla kadroyu oluşturacağız. Tecrübe bizim için çok önemli. Burada daha önce milli takımda yer almış tecrübeli sporcularımız var. Bu, yeni başlayan sporcular için bir engel teşkil etmiyor. Buradaki seçmelerde kim başarılı olursa milli takım kadrosuna dahil olacak." diye konuştu.

        2026 yılında İtalya'da yapılacak 25. Kış Olimpiyat Oyunları nedeniyle yakın zamanda bir organizasyona katılmayacaklarını anlatan Özdemir, tekerlekli sandalye curling takımı olarak amaçlarının ondan sonraki dünya şampiyonaları ve olimpiyatlara katılmak olduğunu sözlerine ekledi.

        - "Bu formaya layık olmaya çalışıyoruz"

        Sporculardan 47 yaşındaki Savaş Şimşek, milli takım seçmelerine İstanbul'dan katıldığını anlattı.

        Güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getiren Şimşek, "10 arkadaşımla birlikte seçmelerin neticesinde bir kamp daha planlanıyor. O kamplar sonunda puanlar toplanarak asıl kadro ortaya çıkacak. Ondan sonra da turnuvalara geçilecek." dedi.

        Şimşek, daha önce de milli formayı giydiğini anlatarak, "Ay-yıldızlı formanın ağırlığını kaldırmak kolay değil çünkü tüm ülkeyi temsil ediyorsunuz. Biz de elimizden gelen gayreti göstererek bu formaya layık olmaya çalışıyoruz. Her branşın zorluğu var, tabii ki bizim de zorluğumuz soğuk olması. Kış sporu ve bu sporu yapabilmen için gönül vermek gerekiyor. Soğukla mücadele ve oyunda bazen sıkıntılar olabiliyor ama gerçekten gönül vermişsen bunu başarıyorsun." ifadelerini kullandı.

        Bir diğer sporcu 45 yaşındaki Turan Akalın ise seçmelere Kocaeli'den katıldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Tekerlekli sandalye curlinge başlayan ilk sporculardan biriyim diyebilirim. Herkes burada elinden geleni yapıp milli takıma seçilerek ülkemizi uluslararası turnuvalarda temsil etmek istiyor. Yaptığımız spor buzda, soğukta bir spor ve engelliler saatlerce burada kaldığı için metabolizması herkes gibi aynı olmuyor. Ayaktakiler hareketli olduğu için bu soğuk onları çok fazla etkilemiyor. Biz sabit sandalyede olan bireyler olduğumuz için bazı engelli arkadaşlarımızı etkileyebiliyor."

