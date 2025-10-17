Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum Valisi Çiftçi, Tortum ve Uzundere ilçelerinde incelemelerde bulundu

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ilçelerden Tortum'da vatandaşlarla bir araya geldi, Uzundere'de ise heyelan bölgesinde yapılan çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 21:42 Güncelleme: 17.10.2025 - 21:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum Valisi Çiftçi, Tortum ve Uzundere ilçelerinde incelemelerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ilçelerden Tortum'da vatandaşlarla bir araya geldi, Uzundere'de ise heyelan bölgesinde yapılan çalışmaları inceledi.

        Valiliğin açıklamasına göre, Vali Çiftçi, Tortum'un Bağbaşı Mahallesi'ndeki tarihi Taş Camisi'nde incelemelerde bulundu.

        Burada vatandaşlarla bir süre sohbet eden, engelli Ayten ve Halil Göker çiftinin evine giden Çiftçi, daha sonra Pehlivanlı Mahallesi'nde oturan, 44 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu engelli kalan 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ahmet Koçak'ı ziyaret etti.

        Ardından Uzundere'ye geçen Çiftçi, Kaymakam Muhammed Taha Canpolat'tan ilçede yürütülen kamu yatırımları ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Çiftçi, beraberindekilerle, ilçede geçen yıl şubatta sanayi sitesi arkasında kaya düşmesi sonucu oluşan hasar nedeniyle AFAD ekiplerince yapılan teknik etütler ve bölgede riski en aza indirmek amacıyla yürütülen çalışmaları inceledi.

        Çağlayan Mahallesi'nde meydana gelen heyelan bölgesini de ziyaret eden Vali Çiftçi, DSİ 8. Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen dere düzenleme, yatak tanzimi ve tahkimat çalışmalarını takip etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump ile Zelenskiy bir araya geldi
        Trump ile Zelenskiy bir araya geldi
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        YÖK'ten ders reformu sinyali
        YÖK'ten ders reformu sinyali
        "Silahlar kime teslim edilecek?"
        "Silahlar kime teslim edilecek?"
        Zehir gibi et
        Zehir gibi et
        Prens Andrew unvanlarından vazgeçti
        Prens Andrew unvanlarından vazgeçti
        Test sonuçları çıktı
        Test sonuçları çıktı
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        "Beşiktaş olgunlaşmama katkı sağladı!"
        "Beşiktaş olgunlaşmama katkı sağladı!"
        Ayıyı dumanla durdurabildi!
        Ayıyı dumanla durdurabildi!
        17 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        17 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        Tedesco'nun ilk 11'i şekilleniyor
        Tedesco'nun ilk 11'i şekilleniyor
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        Hafta sonu batıda yağış var!
        Hafta sonu batıda yağış var!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        Kanun teklifi TBMM'de
        Kanun teklifi TBMM'de
        A Milli Takım yükselişte!
        A Milli Takım yükselişte!

        Benzer Haberler

        "Ay Yola" müzik grubu Türkiye'deki ilk konserini Erzurum'da verdi
        "Ay Yola" müzik grubu Türkiye'deki ilk konserini Erzurum'da verdi
        Üniversite öğrencilerine yaz okullarıyla erken mezuniyet şansı
        Üniversite öğrencilerine yaz okullarıyla erken mezuniyet şansı
        YÖK Başkanı Özvar, "Atatürk Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Pro...
        YÖK Başkanı Özvar, "Atatürk Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Pro...
        Erzurum'da nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenci, öğretmenin Heimlich manevr...
        Erzurum'da nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenci, öğretmenin Heimlich manevr...
        Erzurum'da "belediye marketleri" vatandaşa ucuz ürün, üreticiye pazar sağlı...
        Erzurum'da "belediye marketleri" vatandaşa ucuz ürün, üreticiye pazar sağlı...
        Tamir sırasında TIR'ın sağlam lastiği patladı; 1 yaralı
        Tamir sırasında TIR'ın sağlam lastiği patladı; 1 yaralı