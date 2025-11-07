Erzurum'da öldürülen Nermin Tirit'in çalıştığı üniversitede yürüyüş düzenlendi

Erzurum'da 3 Kasım'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Nermin Tirit için çalıştığı Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) "Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü" düzenlendi.

Gelin Paşa Camisi avlusunda toplanan öğrenci ve akademisyenler, ellerinde dövizlerle rektörlük binasına kadar yürüdü.

AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, burada yaptığı konuşmada, yaşanan hadisenin uzun yıllara dayanan bir husumet olduğunu ve Tirit'in kamunun kendisine sunduğu bireysel tedbirleri kabul etmediğini anlattı.

Bir kadın ve anne olarak çok üzgün olduğunu ve kadınların mutlaka Kadın Destek Uygulaması'nı indirmesi gerektiğini ifade eden Öncü, "İnşallah farkındalığımızı arttırarak, bakanlıklar olarak tedbir konularında varsa eksikliklerimiz onları daha güçlü kılarak bir daha böyle bir şey olmamasını temenni ediyorum." dedi.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, yaşanan olayın derin bir üzüntüye neden olduğunu ifade ederek, Tirit’in görevine bağlı, disiplinli ve insani yönü güçlü bir akademisyen olduğunu dile getirdi.