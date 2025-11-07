Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da öldürülen Nermin Tirit'in çalıştığı üniversitede yürüyüş düzenlendi

        Erzurum'da 3 Kasım'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Nermin Tirit için çalıştığı Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) "Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 15:34 Güncelleme: 07.11.2025 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da öldürülen Nermin Tirit'in çalıştığı üniversitede yürüyüş düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da 3 Kasım'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Nermin Tirit için çalıştığı Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) "Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü" düzenlendi.

        Gelin Paşa Camisi avlusunda toplanan öğrenci ve akademisyenler, ellerinde dövizlerle rektörlük binasına kadar yürüdü.

        AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, burada yaptığı konuşmada, yaşanan hadisenin uzun yıllara dayanan bir husumet olduğunu ve Tirit'in kamunun kendisine sunduğu bireysel tedbirleri kabul etmediğini anlattı.

        Bir kadın ve anne olarak çok üzgün olduğunu ve kadınların mutlaka Kadın Destek Uygulaması'nı indirmesi gerektiğini ifade eden Öncü, "İnşallah farkındalığımızı arttırarak, bakanlıklar olarak tedbir konularında varsa eksikliklerimiz onları daha güçlü kılarak bir daha böyle bir şey olmamasını temenni ediyorum." dedi.

        ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, yaşanan olayın derin bir üzüntüye neden olduğunu ifade ederek, Tirit’in görevine bağlı, disiplinli ve insani yönü güçlü bir akademisyen olduğunu dile getirdi.

        Tirit'in kaybının üniversite camiasında telafisi mümkün olmayan bir boşluk bıraktığını belirten Çakmak, "Onun (Tirit'in) yokluğu hepimizin yüreğinde derin bir acı olarak kalacaktır. Bu vesileyle kendisine Allah'tan rahmet ailesine yakınlarına, sevenlerine ve tüm üniversite camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum." diye konuştu.

        Çakmak, kadına yönelik şiddetin çok ciddi bir toplumsal sorun olduğuna dikkati çekerek, hiç bir gerekçe ile bir kadının yaşam hakkının elinden alınmasının mazereti olamayacağını kaydetti.

        - Olay

        İddiaya göre 3 Kasım Pazartesi günü Salih A, Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde tartıştığı Nermin T'ye silahla ateş etmiş, daha sonra aynı silahla olay yerinde intihar etmişti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemede Salih A. ile Nermin T'nin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Turizmin başkentinde peş peşe yaşandı... Denizde 4 hortum!
        Turizmin başkentinde peş peşe yaşandı... Denizde 4 hortum!
        Trump Nijerya'ya müdahale planı hazırladı mı?
        Trump Nijerya'ya müdahale planı hazırladı mı?
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!

        Benzer Haberler

        ETÜ'de, Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü Mesai arkadaşları...
        ETÜ'de, Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü Mesai arkadaşları...
        Tacettin Karaca, son yolculuğuna uğurlandı
        Tacettin Karaca, son yolculuğuna uğurlandı
        Yeni bir iş birliği, yeni fırsatlar Geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve g...
        Yeni bir iş birliği, yeni fırsatlar Geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve g...
        ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi eğitim binası için temel atma töreni düzenlend...
        ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi eğitim binası için temel atma töreni düzenlend...
        Periodontitis tedavisinde yenilikçi yaklaşım; Tübitak'tan destek almaya hak...
        Periodontitis tedavisinde yenilikçi yaklaşım; Tübitak'tan destek almaya hak...
        Erzurum'da otomobilde 8 kilo 550 gram uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuk...
        Erzurum'da otomobilde 8 kilo 550 gram uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuk...