        Erzurum Haberleri

        Erzurum'da otomobilde 8 kilo 550 gram uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Erzurum'da durdurulan bir otomobilde, koltuk döşemesine gizlenmiş 8 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 07.11.2025 - 11:27 Güncelleme: 07.11.2025 - 11:27
        Erzurum'da otomobilde 8 kilo 550 gram uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da durdurulan bir otomobilde, koltuk döşemesine gizlenmiş 8 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Erzurum ve Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

        Operasyon kapsamında İran plakalı bir otomobili durduran ekipler, narkotik dedektör köpeği "Magnum" ile araçta yaptıkları aramada koltuk döşemesine gizlenmiş 8 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheliler A.M. ve S.S.K.N, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

