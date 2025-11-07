Erzurum'da otomobilde 8 kilo 550 gram uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Operasyon kapsamında İran plakalı bir otomobili durduran ekipler, narkotik dedektör köpeği "Magnum" ile araçta yaptıkları aramada koltuk döşemesine gizlenmiş 8 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.