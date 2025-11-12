Habertürk
        Erzurum'da aileler arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

        Erzurum'da aileler arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

        Erzurum'un Tekman ilçesinde çocuklar arasında çıktığı belirtilen kavgaya ailelerin karışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Giriş: 12.11.2025 - 22:47 Güncelleme: 12.11.2025 - 22:47
        İlçeye bağlı Beyköy Mahallesi'nde çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

        Çıkan kavgaya ailelerin de karışmasıyla olay büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kavgada yaralanan 7 kişi, kentteki hastanelere sevk edildi.

        Polis ekipleri, yaralıların tedavi gördüğü hastanelerde de güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

