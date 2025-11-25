"7. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı" 5 günde 75 bin kişiyi ağırladı

Erzurum'da 130 yayınevinin ve 70'ten fazla yazarın katılımıyla düzenlenen "7. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı"nı 5 günde yaklaşık 75 bin kitapsever ziyaret etti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar, beşinci gününde kitapseverleri ağırlıyor.

Çocuklar için özel çizgi film kostümlü animatörlerin etkinlik düzenlediği fuarda, yetişkinler de kitapları inceleyip alışveriş yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Keleş, AA muhabirine, fuarın yoğun katılımla devam ettiğini söyledi.

Keleş, çocukların da yoğun olarak kitap aldığını belirterek, "Beşinci gündeyiz, fuarımız günden güne katılım olarak artarak devam ediyor, bayağı yoğunluk var. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bize tahsis ettiği okullardan özel okullar ve talep gelen okullardan tüm öğrencileri taşıyoruz." dedi.

- "Erzurum kitap okumayı seviyor"