        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da birçok noktada 3 gündür doğal gaz kesintisi yaşanıyor

        Erzurum'un iki merkez ilçesindeki birçok mahallede 3 gündür doğal gaz kesintisi yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 12:24 Güncelleme: 29.11.2025 - 12:24
        Erzurum'da birçok noktada 3 gündür doğal gaz kesintisi yaşanıyor
        Erzurum'un iki merkez ilçesindeki birçok mahallede 3 gündür doğal gaz kesintisi yaşanıyor.

        Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde 27 Kasım'dan bu yana yaşanan gaz kesintisi, bazı mahallelerde devam ediyor.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü kentte, doğal gaz kesintisi nedeniyle vatandaşlar özellikle ısınma ve mutfak ihtiyaçlarını karşılama konusunda sıkıntı yaşıyor.

        Ayrıca kentteki kafe ve restoran gibi birçok işletme de yaşanan kesinti nedeniyle hizmet veremiyor.

        PALEN Doğalgaz'dan kesintiye ilişkin yapılan duyuruda, "Güvenlik kontrolleri nedeniyle gaz arzı kesilen abonemizin yüzde 60'ına gaz arzı yeniden sağlanmıştır. Konut içerisinde bina içi, merdiven boşluğunda, sokak genelinde ve servis hattında herhangi bir koku aldığınızda Alo 187 Doğal Gaz Acil Hattı'nı aramanız gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

