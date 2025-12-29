Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da bir binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

        Erzurum'un Uzundere ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 19:55 Güncelleme: 29.12.2025 - 19:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da bir binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'un Uzundere ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Cerişen Caddesi'nde 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede çatıyı saran alevler paniğe neden oldu.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

        Binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF'den bahis soruşturması kapmasında 428 yeni sevk!
        TFF'den bahis soruşturması kapmasında 428 yeni sevk!
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Erden Timur'un ifadesi de ortaya çıktı
        Erden Timur'un ifadesi de ortaya çıktı
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        Türkiye'yi sarsan Ayşe Tokyaz cinayetinde sanık Cemil Koç: Cesedi bavula ben koydum
        Türkiye'yi sarsan Ayşe Tokyaz cinayetinde sanık Cemil Koç: Cesedi bavula ben koydum
        "Ukrayna Putin'in konutunu hedef almayı denedi"
        "Ukrayna Putin'in konutunu hedef almayı denedi"
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Beşiktaş'tan 3 isim için yoğun mesai!
        Beşiktaş'tan 3 isim için yoğun mesai!
        Ebu Ubeyde hayatını kaybetti
        Ebu Ubeyde hayatını kaybetti
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları

        Benzer Haberler

        ETÜ'lü öğrenciler uluslararası siber güvenlik yarışması BEiNG-WISE CTF'de b...
        ETÜ'lü öğrenciler uluslararası siber güvenlik yarışması BEiNG-WISE CTF'de b...
        Palandöken geçidinde karla mücadele ekiplerinin nefes kesen mesaisi
        Palandöken geçidinde karla mücadele ekiplerinin nefes kesen mesaisi
        ETÜ Mühendislik ve Biyoteknoloji alanında geliştirdiği projelerle teknik ün...
        ETÜ Mühendislik ve Biyoteknoloji alanında geliştirdiği projelerle teknik ün...
        TOBB-YÖK protokolü kapsamında protokol yürütme kurulu ilk toplantısını gerç...
        TOBB-YÖK protokolü kapsamında protokol yürütme kurulu ilk toplantısını gerç...
        Büyükşehir'in yatırım seferberliği devam ediyor Numune halk pazarı açıldı
        Büyükşehir'in yatırım seferberliği devam ediyor Numune halk pazarı açıldı
        İGKADER Erzurum il temsilciliği kuruldu
        İGKADER Erzurum il temsilciliği kuruldu