Erzurum'da TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Bölge İstişare Toplantısı düzenledi

ERZURUM-Erzurum'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki illerin katılımıyla Bölge İstişare Toplantısı düzenledi.

İbrahim Erkal Dadaș Kültür ve Sanat Merkezi'nde, TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla yapılan toplantıya Ağrı, Ardahan, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Kars, Muş ve Tunceli illerinden temsilciler katıldı.

Toplantıda konuşan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, TBMM’nin himayesinde düzenlenen istişare buluşmasının, özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata etkin katılımını artırmak açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Engelli bireylerin karşılaştığı sorunlara kalıcı, makul ve insan odaklı çözümler üretmenin ortak bir sorumluluk olduğuna dikkati çeken Çiftçi, bir toplumun gelişmişlik düzeyinin yalnızca ekonomik göstergelerle değil, dezavantajlı gruplara sunulan imkanlar ve tanınan haklarla ölçülebileceğini ifade etti.