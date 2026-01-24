Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum ve Ardahan'da kar, Kars'ta sis etkili oluyor

        Erzurum ve Ardahan'da kar yağışı, Kars'ta sis etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 22:27 Güncelleme: 24.01.2026 - 22:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum ve Ardahan'da kar, Kars'ta sis etkili oluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum ve Ardahan'da kar yağışı, Kars'ta sis etkisini sürdürüyor.

        Erzurum'da aralıklarla kar etkili oluyor. Kentte yüksek kesimler, park ve bahçeler karla kaplandı.

        Ardahan merkez ve ilçelerde akşam kar yeniden etkisini gösterdi. Kent merkezi kısa sürede beyaza bürünürken, yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu. Yüksek noktalarda karın tipiye dönüşmesi dolayısıyla sürücüler uyarıldı.

        Kars'ta ise kar yağışının ardından oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        Suriye'de ateşkes sona erdi
        Suriye'de ateşkes sona erdi
        Şişli'de cansız beden şoku
        Şişli'de cansız beden şoku
        İstasmar iddiasına açıklama
        İstasmar iddiasına açıklama
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Yáser Asprilla, Galatasaray için geliyor!
        Yáser Asprilla, Galatasaray için geliyor!
        "Venezuela'da yeni bir silah kullanıldı"
        "Venezuela'da yeni bir silah kullanıldı"
        Lüks paylaşımlar radarda
        Lüks paylaşımlar radarda
        ABD'de ICE polisi bir kişiyi daha vurdu
        ABD'de ICE polisi bir kişiyi daha vurdu
        Sezon sonu değil, şimdi gelsin!
        Sezon sonu değil, şimdi gelsin!
        Bazada yakalanan zanlı tutuklandı
        Bazada yakalanan zanlı tutuklandı
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        F.Bahçe&Juve anlaştı, gözler En-Nesyri'de!
        F.Bahçe&Juve anlaştı, gözler En-Nesyri'de!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!

        Benzer Haberler

        BBP Genel Başkan Yardımcısı Çomaklı: "Pervin Buldan kendi çocuğunu yurt dış...
        BBP Genel Başkan Yardımcısı Çomaklı: "Pervin Buldan kendi çocuğunu yurt dış...
        Erzurum'da Uzundere ve İspir Barajı'nda 1 milyon 546 bin metreküp su depola...
        Erzurum'da Uzundere ve İspir Barajı'nda 1 milyon 546 bin metreküp su depola...
        Erzurum'da sağlıkçılar Gazze için sessiz yürüyüşlerini 115. haftada sürdürd...
        Erzurum'da sağlıkçılar Gazze için sessiz yürüyüşlerini 115. haftada sürdürd...
        Düzgün marketler 25'nci şubesini törenle açtı
        Düzgün marketler 25'nci şubesini törenle açtı
        Erzurum'da etkili olan tipi çevre illerle olan ulaşımı aksatıyor
        Erzurum'da etkili olan tipi çevre illerle olan ulaşımı aksatıyor
        Gazetecilere yeşil pasaport talebi
        Gazetecilere yeşil pasaport talebi