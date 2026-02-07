Habertürk
        Bakan Göktaş, Erzurum'da Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nin açılışına katıldı

        Bakan Göktaş, Erzurum'da Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nin açılışına katıldı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzurum'da Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nin açılışını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 15:31 Güncelleme: 07.02.2026 - 15:31
        Bakan Göktaş, Erzurum'da Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nin açılışına katıldı
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzurum'da Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nin açılışını yaptı.

        Programları kapsamında kentte bulunan Göktaş, "Medd-up" sahne gösterisini izledikten sonra Aziziye ilçesinde yapılan huzurevi inşaatını inceledi.

        Göktaş, daha sonra aynı ilçedeki Erzurum Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nin açılışını yaptı.

        Protokol üyeleriyle merkezi gezen Göktaş, pasta kesip engelli bireylerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Göktaş, merkezde incelemelerde bulunarak, müzik atölyesinde "Kara tren" türküsünü söyleyen engellilere eşlik etti.

        Bakan Göktaş'a, Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da eşlik etti.

