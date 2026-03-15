Erzurum'da kar kütlelerinin otomobilin üzerine düşmesi kamerada

Erzurum'da kar kütlelerinin otomobilin üzerine düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kentte, hava sıcaklığının artmasıyla çatılarda biriken kar ve buz kütlelerinin eriyerek düşmesi tehlike oluşturuyor. Lalapaşa Mahallesi Piri Reis Sokak'taki 7 katlı bir binanın önündeki park halindeki otomobilin üzerine çatıdan kar kütleleri düştü. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kar kütlelerinin üzerine düştüğü otomobilin camlarının kırılması yer alıyor.

