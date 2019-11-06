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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bakan Kurum’dan marketler mevkiine dönüşüm projesi müjdesi

İHA

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile birlikte Erzurum'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Erzurum'da Büyükşehir ve merkez ilçe belediyeleri sınırları içerisinde yer alan kentsel dönüşüm yapılan alanlarında incelemede bulundu.

Bakan Kurum’dan marketler mevkiine dönüşüm projesi müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile birlikte Erzurum'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Erzurum'da Büyükşehir ve merkez ilçe belediyeleri sınırları içerisinde yer alan kentsel dönüşüm yapılan alanlarında incelemede bulundu.
Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve ilçe belediye başkanlarının da hazır bulunduğu değerlendirme toplantısında Bakan Kurum, Palandöken Belediyesi sınırları içerisinde yer alan birinci ve ikinci marketler mevkiinde gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm çalışmalarının müjdesini verdi.
Üç Kümbetler, Erzurum Kalesi, Gaziler Mahallesi, sanayi bölgesinde incelemelerde bulunan Bakan Kurum daha sonra Palandöken Kayak Merkezi'nde Erzurum Valisi Okay Memiş, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AK Parti il başkanı Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve ilçe belediye başkanlarının katıldığı değerlendirme toplantısına katıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese ve Üç Kümbetlerin bulunduğu bölgede yapılacak Kültür Yolu projesi ve Millet Bahçesi projesiyle tarihin gün yüzüne çıkarılacağını ifade etti. Ardından, Erzurum’un güzide yerleşim yerlerinden olan ve Palandöken Belediyesi sınırları içerisinde yer alan birinci ve ikinci marketler mevkiinde gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm çalışmalarıyla daha yaşanabilir bir Palandöken’in imar edileceğinin müjdesini verdi.
Bakanlığı süresince Erzurum’a üçüncü ziyaretini gerçekleştiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum; Erzurum kalesi, Üç kümbetler ve Hacı Cuma Mahallesi bölgesinde yapılacak yeni düzenlemeler ile ilgili müjdeleri paylaştıktan sonra Palandöken’de gerçekleştirilecek olan kentsel dönüşüm projesinin müjdesini vererek: “Palandöken İlçesi’nde kentsel dönüşüm çalışmalarını başlatıyoruz. Palandöken’de ilçe sınırlarında birinci ve ikinci marketler mevkiinde gerçekleştirilecek olan kentsel dönüşüm çalışmaları 140 bağımsız bölümden oluşan 60 bin metrekarelik alanı kapsamaktadır. Söz konusu alanda içerisinde İller bankası genel müdürlüğü lojmanlarının yıkıldığı araziyi de kapsamaktadır. Bu 60 bin metrekarelik alanda hazineye ait araziyi bölge proje finansmanı kapsamında kullanarak projemizi hayata geçireceğiz. Palandöken Yenişehir bölgesinin çehresini değiştirecek olan ve vatandaşlarımıza daha yaşanabilir alanlar kazandıracağımız projemizi Palandöken Belediyesi ve bakanlığımıza bağlı Toplu Konut İdaresi eliyle hayata geçireceğiz. Bu güzide proje Erzurum’a ve Palandöken’de yaşayan kıymetli hemşerilerimize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.
‘’HAYDİ BİSMİLLAH PALANDÖKEN ‘’
Dönüşüm projesi müjdesine yapılan açıklamaya ilişkin değerlendirmede bulunan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar , ‘’İlçemiz için geldiğimiz günden bu yana çalışmalarımızı en güzel şekilde sürdürmeye devam ediyoruz . Aylardır üzerinde durduğumuz birçok projemiz var. O projelerden bir tanesi de , İlçemizde bulunan 1 ve 2. Marketlerinin kentsel dönüşüm projesiydi. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Beyefendi memleketimize gelerek bir takım incelemelerde bulunduktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Erzurum Valisi Okay Memiş, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, , AK Parti il başkanı Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe belediye başkanları ve üst düzey bürokratlarının katıldığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı esnasında ilçemizle alakalı uzun zamandır üzerinde çalıştığımız kentsel dönüşüm projemizi de istişare etme fırsatı bulduk. 1 ve 2. Marketlerde dönüşüm proje müjdesini bakanımızdan almış olduk. Bu vesileyle hem bakanımıza teşekkür ediyor hem de Bismillah diyerek Erzurum’a ve Palandöken halkımıza şimdiden hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum.’’ dedi.

ERZURUM

06 Kasım 2019 Çarşamba

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