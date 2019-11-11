Buzda Ata’yı andılar

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Sürat Pateni Milli takımı da, vefatının 81.yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Atatürk’ü andı.

Sürat Pateni Branş Sorumlusu Naci Korucu, yönetim kurulu üyesi Köksal Kaçmaz ve İl Temsilcisi Vedat Refayeli’nin de katıldığı törende önce 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı ve ardından istiklal marşı okundu. Daha sonra sürat pateni milli takım sporcuları, ellerinde taşıdıkları ve Atatürk’ün de fotoğrafının yeraldığı ‘özlemle minnetle anıyoruz’ yazılı pankartı ile kısa bir saygı yürüyüşü yaptılar. Kulüp temsilcileri, sporcu ve velilerin de katldığı anma töreninden sonra sürat patenciler, antrenörleri Betül Yerdelen ve Elif Özden nezaretinde asker selamı verdiler.

ERZURUM 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:22

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