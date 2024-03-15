Erzurum'da düzenlenen Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Kayak Federasyonu 2023-2024 faaliyet takviminde yer alan Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da tamamlandı.

Kandilli Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'nde gerçekleştirilen, 18 ilden 184 sporcunun katıldığı organizasyon iki gün sürdü.

Müsabakalarda 3 bin 379 puan toplayan Hakkari, Türkiye şampiyonu oldu. Organizasyonda, 3 bin 190 puanla Bolu 2'nci, 2 bin 361 puanla da Muş 3'üncü sırada yer aldı.

Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları, Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Yıldırım ve Sedat Bilge, Disiplin Kurulu Başkanı Cafer Nuroğlu, antrenörler ve diğer katılımcılar tarafından verildi.

Organizasyonda dereceye giren sporcular şöyle:

- 20 yaş üstü erkekler

1- Yusuf Emre Fırat

2- Amed Oğlağo

3- Eyüp Güler

- 20 yaş üstü kadınlar

1- Şennur Kartal

2- Mine Kılıç

3- Seher Kaçmaz

- 20 yaş altı erkekler

1- Abdullah Yılmaz

2- Civan Karaman

3- Sait Muhammed Soyak

- 20 yaş altı kadınlar

1- Rabia Akyol

2- Zülfiye Soyaslan

3- İrem Dursun

- 18 yaş altı erkekler

1- Amar Botan Çiçek

2- Ali İhsan Koca

3- Abdulsamed Yılmaz

- 18 yaş altı kadınlar

1- Betül Aktaş

2- Sedanur Taşçı

3- Şilan Yılmaz

- 16 yaş altı erkekler

1- Mehmet Sefa Ertaş

2- Arda Ertaş

3- Bulut Meral

- 16 yaş altı kızlar

1- Havvanur Eskikan

2- Büşra Demirdaşlı

3- Rabia Neval Tekin

- 14 yaş altı erkekler

1- Hüseyin Eren Yıldız

2- Yusuf Elveren

3- Mertcan Dönmez

- 14 yaş altı kızlar

1- Elif Özer

2- Beyza Dökmetaş

3- Jinda Kameri

- 13 yaş altı erkekler

1- Necati Ata

2- Muhammed Emir Batak

3- Muhammed Han

- 13 yaş altı kızlar

1- Ayşegül Baltan

2- Azra Nur Yurt

3- Melike Özusta

- 12 yaş altı erkekler

1- Ahmet Yasin Oğlağa

2- Süleyman Gök

3- Berat Demir

- 12 yaş altı kızlar

1- Zeynep Turgut

2- Rabia Sarsılmaz

3- Esmanur Olca