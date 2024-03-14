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        Erzurum'da eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen anne ile kızının cenazeleri defnedildi

        Erzurum'da eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen anne ile kızının cenazeleri toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 14:02 Güncelleme: 14.03.2024 - 14:07
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        Erzurum'da eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen anne ile kızının cenazeleri defnedildi
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        Erzurum'da eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen anne ile kızının cenazeleri toprağa verildi.

        Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde dün, Zülküf B. (46) tarafından bıçaklanarak öldürülen eşi Kadriye B. (44) ve kızı Asude Helen B'nin (20) Erzurum Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

        Anne ve kızının cenazeleri yakınlarınca teslim alınarak Müftü Solakzade Camisi'ne getirildi.

        Cenaze törenine, ailenin yakınları, AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile vatandaşlar katıldı.

        Kılınan namazın ardından anne ve kızının cenazeleri Erzurum Asri Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

        Bu arada emniyetteki işlemleri tamamlanan Zülküf B, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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