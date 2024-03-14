Erzurum'da eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen anne ile kızının cenazeleri defnedildi

Bu arada emniyetteki işlemleri tamamlanan Zülküf B, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde dün, Zülküf B. (46) tarafından bıçaklanarak öldürülen eşi Kadriye B. (44) ve kızı Asude Helen B'nin (20) Erzurum Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Erzurum'da eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen anne ile kızının cenazeleri toprağa verildi.

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