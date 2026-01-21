Erzurum'da kalp krizi geçiren kişi JAK'ın kar motoruyla ambulansa ulaştırıldı

Erzurum'da Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, yolu kardan kapanan yerleşim yerinde kalp krizi geçiren kişiyi, kar motorlarının arkasına bağladıkları kızaklı sedyeyle sağlık ekiplerine ulaştırdı. Palandöken ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan kırsaldaki Biryepiri mevkisinde bir kişinin kalp krizi geçirdiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Bunun üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığına bağlı Palandöken Kayak Merkezi'nde görevli JAK timi görevlendirildi. Yerleşim yerine ulaşan tim, hastayı kar motorlarının arkasına bağladıkları kızaklı sedyeyle alarak kayak merkezindeki sağlık ekiplerine ulaştırdı. Hasta, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

