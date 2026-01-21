Erzurum'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Erzurum'da, ikisi taksi 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



M.S.C. idaresindeki 25 EY 427 plakalı araç ile K.K. yönetimindeki 25 TT 070 ve İ.E. idaresindeki 25 TT 631 plakalı iki taksi Erzurum-Çat kara yolunda ilerlerken kaza yaptı.



Kazada 3 aracın sürücüsü de yaralandı.



Taksilerden biri çarpmanın şiddetiyle refüje çıkıp ağaca çarparak durabildi. Araçlarda hasar meydana gelirken yaralanan sürücüler, kaza yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü.



Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğunun oluştuğu bölgede polis ekipleri de soğuk havada kayganlaşan yolda başka bir kaza yaşanmaması için trafiğin kontrollü şekilde ilerlemesini sağladı.







