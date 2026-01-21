Erzurumspor FK, Pendikspor maçını kazanıp hedefine ulaşmak istiyor

YUNUS HOCAOĞLU - Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, takımın son haftalarda kazandığı maçlarla önemli bir seri yakaladığını belirterek, hafta sonu oynayacakları Atko Grup Pendikspor maçını da kazanıp hedefe ulaşmak istediklerini söyledi.





Ahmet Dal, AA muhabirine Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında evlerinde oynadıkları Amed Sportif Faaliyetler maçını 2-0 kazanarak önemli bir kazanım elde ettiklerini ifade etti.



Bu şekilde devam etmeyi arzuladıklarını dile getiren Dal, "Son haftalarda takımımızın performansı bizi çok mutlu etti. 39 puanda ikinci sıradayız. İnşallah bu şekilde devam ederek hafta sonu İstanbul'da yine önemli bir maçımız var. Aynı şekilde mücadele gösterip kazanarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Sıkı bir takvimimiz var bundan en güzel şekilde çıkıp ligin sonunda hedefe ulaşmak istiyoruz. Erzurumspor taraftarı şampiyonluğu Süper Lig'i çok özledi. İnşallah hep birlikte o coşkuyu yaşarız diye düşünüyorum." diye konuştu.



Dal, söz konusu maçın zirveyi yakından ilgilendirdiğini anlatarak, şöyle devam etti:



"Diyarbakır'da oynadığımız maçta istenmeyen görüntüler oldu ama biz hiç bir zaman Diyarbakır camiasına mal etmedik. Burada Erzurum emniyetimiz gereken tüm önlemli almıştı onlara ve heyecanı çok yüksek olmasına rağmen herhangi bir olay olmadan maçın tamamlanmasına katkı sunan ve bizi 90 dakika susmadan destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyoruz. TFF temsilcileri de müsabakanın başladığı gibi herhangi bir olay olmadan onları güç duruma düşürecek bir hadise yaşanmadan tamamlandığını ifade ederek teşekkür etti. Tansiyonu yüksek bir maç bekleniyordu ama biz saha içine odaklanmıştık. Amed kadro kalitesi olarak üst seviye bir takım. Onlar da hedefe ulaşmak istiyorlar o yüzden önemli bir maçtı. 6-8 belki 9 puanlık bir maçtı çünkü üst sıralardaki takımlar puan kaybetti. Bunun anlam ifade etmesi için devam etmemiz gerekiyor çünkü birbirinden zor maçlar oynayacağız."



Ligin ikinci yarısının daha zor geçtiğini belirten Dal, "Şu an bulunduğumuz konum bizi rehavete sürüklemesin çünkü köprünün altından çok sular akıyor. Üst üste beraberlikler yaşadığımız gibi üst üste galibiyetler de yaşabiliriz diyorduk. Şu an takımımız iyi durumda kupa maçı da dahil 5 maçımızı kayıpsız geçtik ama bundan sonraki maçlar çok önemli. Aynı şekilde performansımızı sürdürüp o maçlardan da aynı sonuçları almak istiyoruz. İnişler çıkışlar olabilir bu yüzden taraftarımızdan da aynı sabrı göstermelerini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.









- "Belki Süper Lig'de bile ödenmeyen paralar birinci ligde ödeniyor"



Dal, ara transfer döneminde oyuncu transferi konusunda çalıştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:



"Bizim ligimizde bu sene gerçekten olağanüstü rakamlar ödeniyor. Ekonomik açıdan bir rekabet dengesi yok. Maalesef çok uçuk rakamlar ödeniyor. Belki Süper Lig'de bile ödenmeyen paralar birinci ligde ödeniyor. Biz her zaman ayağımızı yere sağlam basıp kulübümüzün geçmişte yaşadığı transfer yasağına tekrar maruz kalmaması için adımlarımızı sağlam atmamız gerekiyor. Transfer yapmak için transfer yapmamak gerekiyor. İhtiyaç olan bölgeye ihtiyaç olan oyuncuya, formanın ağırlığını taşıyayacak, aile ortamına katkı sağlayacak oyuncu arıyoruz. Bu anlamda işimiz çok zor hele ki devre arasında transfer çok zor. Her mevkide ikişer oyuncumuz var ama eğer hedefe gidiyorsak mutlaka bir tane önemli oyuncuyu kadromuza katacağız bu kesin. Sonrasında mevkisel olarak hem yerli almak zorundayız. Takıma katkı sağlayacak ve kulüp dengesini bozmayacak oyunculara bakıyoruz. Zaman gösterecek, şimdi yabancı sınırı var. Takımlarında süre alamadığı için ayrılmak isteyen oyuncular var ama rakamı çok uçuk. Ben bu kulüpte transfer yaparken ekonomiyi ön planda tuttum ve biraz daha rasyonel bakmak gerekiyor. Kenarda oturtacağımız oyuncuya para vermek ekonomimizi çok etkiliyor. Biz çok ağır bedeller ödedik onun için taraftarımız müsterih olsun en kısa zamanda doğru transferi kulübümüze katacağız bunun için çalışıyoruz."









- "Eren Erzurum'u, taraftarını çok seviyor. Onlar da Eren'i çok seviyor"



Takımdaki her oyuncunun kendileri için özel olduğunu ancak kaptan Eren Tozlu'nun önemli bir oyuncu olduğunu anlatan Dal, "Eren hem kaptanlarımızdan hem de kulübümüzde 5. yılı. Her sene elinden geleni yapan örnek bir arkadaşımız. Onun kulübümüzde forma giymesinnden mutluluk duyuyoruz. Her sezon birçok takım istedi daha yüksek rakamla teklif ettiler ama buna rağmen hiç ayrılmadı, bizi terk etmedi. Eren Erzurum'u, taraftarını çok seviyor. Onlar da Eren'i çok seviyor. Futbolda da zaman zaman performans düşüklüğü oluyor ama Eren Tozlu sahaya çıktığı zaman elinden gelen her şeyi yapan bir futbolcumuz, onun samimiyetinden ve iyi niyetinden gayretinden hiç şüphemiz olmadı.

Gol atsın, atmasın her şeyi yapmaya çalıştı ve bunun meyvesini de aldı. Onunla gurur duyuyoruz. Trendyol 1. Lig'in en fazla gol atan yerli oyuncusunun Erzurumspor forması giymesi bizim için gurur kaynağı. İnşallah sezon sonuna kadar güzel gollerini seyretmeye devam ederiz. Her oyuncumuz kıymetli ve değerli biz bir takımız ve ben onlarla çalıştığım için gurur duyuyorum. İnşallah bu çalışmalarını sezon sonuna kadar devam ettirecekler ve hep birlikte hedefe ulaşacağız." ifadelerini kullandı.



Dal, mavi-beyazlı takımın bu sene alttan ısıtmalı antrenman sahasında hazırlandığını ve hiçbir sorun yaşamadığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Onursal başkanımız Mehmet Sekmen Bey’e teşekkür ediyoruz. Alttan ısıtmalı antrenman sahasında çok özel şartlarda çalışıyoruz. Önceden sert geçen kış aylarında donan zeminde antrenman yapmak güçleşiyordu. Kar yağdığında son yıllarda çok zorlandık, İstanbul ve Ankara'da çalışmıştık. Bu anlamda bu tesis Erzurumspor için çok önemli bir aşama. Şu anda gerçekten çok üst seviye bir antrenman sahasına sahibiz. Bunun çok ciddi katkıları olduğu gibi rakiplerimize karşı da çok ciddi avantaj sağlıyor. İnşallah bunun da katkısıyla devam etmek istiyoruz."

