Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Ağrı ve Iğdır'da dondurucu soğuklar hakim

Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Ağrı ve Iğdır'da, kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar yaşamı güçleştiriyor.



Erzurum'da iki gün önceki kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı.



Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 18 derece ölçüldüğü kentte, bazı yol ve kaldırımlar ile parklar, bahçeler buzla kaplandı.



Soğuktan korunmak için bazı araçların üzeri battaniyelerle örtüldü, bazı araçların ise buz tutan camları sürücüleri tarafından kazıyıcı yardımıyla temizlendi.



Ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu şehirde, bazı ağaçların dallarında buzlanma meydana geldi.



Öte yandan, soğuk havanın etkili olduğu Tekman ilçesi Hacıömer Mahallesi'nde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 27,6 derece ölçüldü.



- Kars



Kars'ta günlerdir etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.



Kar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekipleri kar küreme çalışması başlattı.



Sarıkamış ilçesinde kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. İlçede gece hava sıcaklığı sıfırın altında 14 dereceye düştü. Bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.



Araç sahipleri, soğuk hava nedeniyle araçlarına battaniye ve branda sardı.



Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan Kars'ın Akyaka ilçesi de karla beyaza bürünen haliyle dronla görüntülendi.



- Ardahan



Ardahan'da soğuk hava etkisini gösteriyor.



Soğuk hava nedeniyle kentte buzlanma oluştu.



Şehrin yüksek noktalarında etkili olan kar ve yer yer tipi ulaşımı aksatıyor.



- Tunceli



Tunceli'de hava sıcaklığı sıfırın altında 12 dereceye kadar düştü.



Soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırağı oluştu, yollarda buzlanma meydana geldi.



Kentteki bazı dağların zirveleri sisle kaplandı.



Belediye ekipleri, ana cadde ve sokaklarda tuzlama çalışması yaptı.



- Ağrı



Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.



Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 21 derece gösterdiği kentte, vatandaşlar araçlarını battaniye ve naylonlarla örttü.



Fatih Mahallesi'ndeki mezarlıkta bulunan su deposunun etrafında metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu.



Buz sarkıtları dronla görüntülendi.



- Iğdır



Iğdır'da da etkili olan soğuk hava nedeniyle kent merkezindeki birçok noktada sular dondu.



Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü şehir merkezi, dronla görüntülendi.

