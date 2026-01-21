Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar ara tatili "bilim kampı"nda geçiriyor

        Erzurum'da devlet koruması altındaki çocuklar, ara tatillerini Bilim Erzurum'da düzenlenen Kış Bilim ve Teknoloji Kampı'nda geçiriyor.

        Giriş: 21.01.2026 - 14:35 Güncelleme: 21.01.2026 - 14:35
        Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde, koruma altındaki çocukların ara tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri için çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda Bilim Erzurum'da düzenlenen Kış Bilim ve Teknoloji Kampı'na katılan çocuklar, dijital, tasarım, matematik, doğa, girişimcilik ve astronomi gibi atölyelerde eğitim alıyor.

        Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay da kampı ziyaret ederek çocuklarla sohbet etti.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, gazetecilere, Kış Bilim ve Teknoloji Kampı kapsamında koruma altındaki 65 çocukla kampa girdiklerini söyledi.

        Kamp çalışmalarının Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün işbirliğiyle yapıldığını anlatan Aykut, şöyle konuştu:

        "Burada amacımız, koruma altındaki çocukları sadece korumak değil, onları hayata hazırlamak, teknolojiyle, bilimle karşılaştırmak ve buluşturmak. Burada birçok atölye var. Atölyelerin içinde dijital atölyeler, tasarım, matematik, doğa, girişimcilik ve astronomi atölyeleri var. Çocuklarımız burada bilim ve teknolojiyle tanışacak. Bu alanda da çalışmalarını sürdürecekler. Biz çocuklarımızın, gençlerimizin gelişimleri için tüm paydaş kurumlarla işbirliği içerisinde elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz."

