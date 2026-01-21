Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Palandöken Dağı'nın karla kaplı ormanları havadan görüntülendi

        Erzurum'da kar yağışının ardından beyaza bürünen Palandöken Dağı'ndaki ormanlık alanlar dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 13:16 Güncelleme: 21.01.2026 - 13:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Palandöken Dağı'nın karla kaplı ormanları havadan görüntülendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da kar yağışının ardından beyaza bürünen Palandöken Dağı'ndaki ormanlık alanlar dronla görüntülendi.

        Palandöken Dağı'nda önceki gün etkili olan yoğun karın ardından ormanlık alanlar beyaza büründü.

        Kar kalınlığının 228 santimetreye ulaştığı Palandöken Kayak Merkezi bölgesi de güzel görüntü oluşturdu.

        Sisle bütünleşen ve beyaza bürünen ormanlık alanlar ile kent merkezi dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!

        Benzer Haberler

        TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu toplandı
        TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu toplandı
        Erzurum'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
        Erzurum'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
        Aşkale'de kar temizleme çalışmaları son sürat devam ediyor
        Aşkale'de kar temizleme çalışmaları son sürat devam ediyor
        ETÜ'de akademik temelli bireysel sağlık danışmanlığı
        ETÜ'de akademik temelli bireysel sağlık danışmanlığı
        Erzurumspor FK, Pendikspor maçını kazanıp hedefine ulaşmak istiyor
        Erzurumspor FK, Pendikspor maçını kazanıp hedefine ulaşmak istiyor
        Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Ağrı ve Iğdır'da dondurucu soğuklar hakim
        Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Ağrı ve Iğdır'da dondurucu soğuklar hakim