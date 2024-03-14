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        Anne ve kızı toprağa verildi; cinayet şüphelisi öğretmen eş adliyede

        ERZURUM'da psikolojik tedavi gördüğü belirtilen 23 yıllık coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün'ün (46), bıçaklayarak öldürdüğü ebe eşi Kadriye Böçkün (44) ile kızı Asude Helen Böçkün (20) toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 14:14 Güncelleme: 14.03.2024 - 14:15
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        Anne ve kızı toprağa verildi; cinayet şüphelisi öğretmen eş adliyede
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        ERZURUM’da psikolojik tedavi gördüğü belirtilen 23 yıllık coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün’ün (46), bıçaklayarak öldürdüğü ebe eşi Kadriye Böçkün (44) ile kızı Asude Helen Böçkün (20) toprağa verildi. Cinayet şüphelisi Böçkün ise emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

        Olay, saat 00.30 sıralarında Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi Sancak Sitesi’nin 5’inci katında meydana geldi. Ziyaretine gelen babası ve kız kardeşleri yatmak için odalarına çekildikten sonra Zülküf Böçkün ile ebe eşi Kadriye Böçkün arasında kendi yatak odalarında tartışma çıktı. Gürültü üzerine çiftin 4 çocuğundan üçüncüsü olan Asude Helen de odaya girip, tartışmaya dahil oldu. Tartışma sırasında Zülküf Böçkün, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Erzurum Şehir Hastanesi'nde ebe olan eşi ve kızına saldırdı. Anne ile kızının yardım çığlıkları üzerine evde misafir olarak bulunan Zülküf Böçkün’ün kız kardeşleri odaya koştu.

        EŞİNE 16 BIÇAK, KIZINA 12 BIÇAK DARBESİ

        Kız kardeşleri güçlükle de olsa Zülküf Böçkün’ün elinden bıçağı aldı. Tekrar mutfağa giden Böçkün, aldığı bir başka bıçakla eşi ve kızına vurmaya devam etti. Talihsiz anne ile kızı kanlar içinde yere yığılırken, Zülküf Böçkün kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kadriye Böçkün’ün 16 bıçak darbesi, kızı Asude Helen Böçkün’ün ise 12 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi.

        ÇAT İLÇE GİRİŞİNDE YAKALANDI

        Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Zülküf Böçkün’ü kullandığı 25 ACH 134 plakalı otomobille Çat ilçesi girişinde yakaladı. Erzurum Şehir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Böçkün, daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Kadriye Böçkün ve kızı Asude Helen’in cansız bedenleri ise Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        ANNE VE KIZI TOPRAĞA VERİLDİ

        Otopsi işlemlerinin ardından aile tarafından teslim alınan anne ve kızı için Palandöken ilçesindeki Solakzade Camii'nde cenaze namazı kılındı. Öğlen namazı sonrası kılınan namaza Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Milletvekili Abdurrahim Fırat, Şehir Hastanesi çalışanları ile anne ve kızının yakınları katıldı. Namaz sonrası anne- kız, Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan Zülküf Böçkün ise adliyeye sevk edildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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