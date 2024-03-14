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        Marketlerde etiket-kasa farkına ceza uygulandı

        ERZURUM Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayının ilk üç gününde marketlerde denetim yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 09:43 Güncelleme: 14.03.2024 - 09:45
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        Marketlerde etiket-kasa farkına ceza uygulandı
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        ERZURUM Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayının ilk üç gününde marketlerde denetim yaptı. 27 firmada 251 ürünü denetleyen ekipler, etiket ile kasa fiyatları arasında fark çıkan marketlere ürün başı 2 bin 172 TL ceza kesti. Bazı market sahipleri, 'gözden kaçmış' diyerek cezaya itiraz etti.

        Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlığa bağlı ekiplerin denetimlerinde ürün fiyatlarının normal olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki fark bulunup bulunmadığına ve etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatına bakıldı. Ramazan ayının ilk 3 gününde Erzurum'daki denetimlerini sıklaştıran ekipler, toplam 27 firmada 251 ürünü inceledi. Zincir marketlere gidip kuru bakliyat, yumurta, un, yağ ve kahvaltılık gibi ürünlerin etiket fiyatlarını kayıt altına alan ekipler, kasaya yöneldi. Etiketle kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığını kontrol eden ekipler, aykırılık tespit edilen işletmelere ceza kesti. Kentte ilk 3 günde 2 markete ürün başına 2 bin 172 TL ceza yazıldı.

        CEZADAN KURTULAMADI

        Yerel zincir marketlerden birinde makarnanın etiket fiyatı 15,65 TL iken kasadaki fiyatı 17,95 TL çıkınca market sahibi itiraz etti. Kesilen cezayı imzalamak istemeyen market sahibi, "Elemanın hatası olmalı. Bir ürün gözden kaçmış. Sadece bunu atlamışız, haklısınız ama diğerlerinde sorun yok. Bir tane ürünün fiyatında yanlışlık olabilir. Bir tane makarna için vicdanın el veriyor mu ceza kesmeye? Bir sürü ürün var, neden en alttakini buluyorsun?" ifadelerini kullandı. Ekipler, market sahibinin itirazını kabul etmedi ve işletmeye ceza kesildi.

        2,5 AYDA 224 DENETİM

        Öte yandan Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri 2024 başından bu yana 224 firmada denetim yaptı. Denetlenen firmalardan 29'unda haksız fiyat artışı, 4'ünde de etiket ile kasa fiyatlarının uyuşmadığı tespit edildi. Haksız fiyat artışı yaptığı belirlenenler, Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletilirken, etiket ve kasa fiyatları uyuşmayan işletmelere ise ürün başına 2 bin 172 TL ceza uygulandı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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