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        GÜNCELLEME - Erzurum'da halk otobüsü, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada 18 kişi yaralandı

        Erzurum'da halk otobüsü, minibüs ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 18 kişi hastanelere kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 15:29 Güncelleme: 13.03.2024 - 15:29
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        GÜNCELLEME - Erzurum'da halk otobüsü, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada 18 kişi yaralandı
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        Erzurum'da halk otobüsü, minibüs ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 18 kişi hastanelere kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Tuncay D. idaresindeki 25 H 0129 plakalı halk otobüsü, Kongre Caddesi'nde Kamil U'nun kullandığı 25 M 0017 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı.

        Kontrolden çıkan minibüs, önünde bulunan Miraç Ü. idaresindeki 25 ADJ 897 plakalı otomobile çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Araçlarda sıkışan bazı yolcuları itfaiye ekipleri kurtardı.

        Sağlık ekipleri de kazada yaralanan 18 kişiyi, kentteki hastanelere kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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