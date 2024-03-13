Erzurum'da halk otobüsü yolcu minibüsüne arkadan çarptı; 14 yaralı

ERZURUM'da, halk otobüsü, aynı şeritte seyreden yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Kazada halk otobüsünün sürücüsünün de aralarında olduğu 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi'nde meydana geldi. Tuncay Demir idaresindeki 25 H 0129 plakalı halk otobüsü, aynı istikamette giden Kamil Uludağ'ın kullandığı 25 M 0017 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Kazada sürücü Demir ile araçlardaki 13 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan bazı yolcuları da itfaiye ekipleri kurtardı. Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.