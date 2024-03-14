Anne ve kızı toprağa verildi; cinayet şüphelisi öğretmen eş adliyede (2)
TUTUKLANDIEşive kızını bıçaklayarak öldüren Zülküf Böçkün, çıkarıldığı Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevkedildi.
TUTUKLANDI
Eşive kızını bıçaklayarak öldüren Zülküf Böçkün, çıkarıldığı Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevkedildi. Böçkün, kasten öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.