Sağlık çalışanları döner sermaye ücretlerinin iyileştirilmesini istedi

Türk Sağlık Sen Erzurum Şubesi Başkanı Faruk Bulut, sağlık çalışanlarının döner sermaye ücretlerinin iyileştirilmesi ve döner sermaye yönetmenliğinin yeniden düzenlenmesi konusunda basın açıklaması yaptı.

Ülkemizde son 10 yılda döner sermayeleri kadar eriyen hiçbir ücret olmadığını ifade eden Türk Sağlık Sen Erzurum Şubesi Başkanı Faruk Bulut, bugün döner sermayelerden memnun olan bir tane bile sağlık çalışanı kalmadığını söyledi.

Bulut, “Ülkemizde son 10 yılda döner sermayeler kadar eriyen hiçbir ücret yoktur. Dibe vurmuş, tabanı görmüştür. Aşırı iş yükü bulunan ve çalışanların fedakârca hizmet yürüttüğü sağlık kurumlarımızda ne yazık ki iş döner sermayeye gelince önümüze kocaman bir sıfır rakamı konmaktadır. Bugün döner sermayelerden memnun olan bir tane bile sağlık çalışanı kalmamıştır. Herkes muzdarip ve şikayetçidir. Sağlık yöneticileri de çalışanların bu memnuniyetsizliğinden ve döner sermayelerin halinden haberdardır. Ama vurdumduymazlık devam etmektedir. Çalışanların 5 yıl önceki döner sermaye ücretlerini mumla aramaları durumun vahametini de açıkça göstermektedir. Türk SağlıkSen olarak bu vurdumduymazlığa son verilmesi için geçtiğimiz aylarda çalışanların döner sermaye taleplerini içeren binlerce dilekçeyi Sağlık Bakanlığı ve YÖK’e teslim etmiştik. Her iki kurumun yöneticilerine de bu durum defalarca anlattık. Yaklaşık 1 yıl önce Genel Başkanımızın Sayın Sağlık Bakanı ile yaptığı görüşmede Bakan bey yönetmelik değişikliği yapacaklarını bunun için çalışmalara başladıklarını açıklamışlardı. Aradan geçen sürede ne yazık ki hala bir somut adım atılmamıştır. Eskiler “ettekraru ahsen velev kane yüz seksen” demişler yani Yüzseksen kerede olsa tekrar etmek güzeldir. Biz döner sermayeler ile ilgili sorunlara değil 180, 1800 kez dikkat çektik. Fakat yanlışta ısrar edilmeye ve sorunlar görmezden gelinmeye devam ediliyor. Bugün çalışanın sesini bir kez daha duyurmak ve döner sermaye taleplerimizi yüksek perdeden aktarmak için alanlara çıktık. Öncelikle ifade etmek isteriz ki; Döner sermayede bu düzen böyle gitmez. Sistem baştan aşağı yeniden revize edilmelidir. Revize edilirken en temel alınacak husus, çalışanın sistemin merkezine yerleştirilmelidir. Adalet teslim edilmeli, hiçbir çalışan haksızlığa uğramamalıdır. “dedi

Döner sermayelerde öncelik çalışanın hakkı olması gerektiğini belirten Türk Sağlık Sen Erzurum Şubesi Başkanı Faruk Bulut, yöneticilere seslenerek döner sermayelerde yaşadıkları gelir kaybı nedeniyle çalışanın yaşadığı ekonomik sıkıntı sorununu çözmek için çaba harcamaları gerektiğini söyledi.

Bulut, “Döner sermayelerde öncelik çalışanın hakkı olmalıdır. Çalışanın alın terinin kurumların finansal sıkıntıları için heba edilemeyeceği bir düzenleme yapılmalıdır. Döner sermayeler yükseltilmelidir. Günümüz enflasyonu dikkate alınarak katsayılar yeniden belirlenmelidir. Taban ücretler arttırılmalıdır. Döner sermayelerimiz mutlaka emekliliğe yansıtılmalıdır. Emeklilikte sağlık çalışanlarını bekleyen sefalete bir son verilmelidir. Sistem karmaşık, sorun büyüktür. Ama kamu iradesi de bunu çözecek güçtedir. Sağlık Bakanlığı ve Üniversitelerimize bağlı hastanelerde görev yapan fedakar çalışanlarda sorunun çözülmesini dört gözle beklemektedirler. Yöneticilere sesleniyoruz; Döner sermayelerde yaşadıkları gelir kaybı nedeniyle çalışanın yaşadığı ekonomik sıkıntı da, evindeki huzursuzluk ta vebal sizindir. Bu sorunu çözmek için çaba harcayınız. Kabul edilebilir bir döner sermaye sistemi için gerekli yasal düzenlemeleri bir an önce yapınız. Sağlık çalışanları için artık sabır taşı çatlamıştır. Yönetmelik bir an önce değişmeli, bu sorun çözülmelidir.

Çalışanın emeğinin karşılığı teslim edilmeli, ekmeğiyle oynanmamalıdır. Türk SağlıkSen olarak adaletli bir döner sermaye düzeni kurulana, çalışanların aldığı ücretler makul bir düzeye çıkarılana ve talepleri karşılana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bir an bile geri durmayacağız. Ekmek kavgamızda ne yılgınlık gösteririz ne de vazgeçeriz.” diye konuştu.

