Çelebi ailesinin acı günü

Onu tanıdınız mı?

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TRT Erzurum Müdürlüğü çalışanlarından Gürkan Levent Çelebi’nin babası Lütfü Çelebi (80) hayatını kaybetti.

Bir süredir kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören baba Lütfü Çelebi’nin cenazesi bugün öğle namazına müteakip Narmanlı Cami’inde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

Cenaze namazına bürokratlar, belediye başkanları, STK temsilcileri, iş adamları, basın mensupları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ERZURUM 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:47

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