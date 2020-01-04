Oltu’da beklenen kar yağdı

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Erzurum’un Oltu ilçesinde beklenen kar yağışı Oltuluları sevindirdi.

Oltu ilçe merkezine yılın ilk karı yağdı. Kar yağışını özlemle bekleyen Oltulular kar altında yürüyüş yaparak karın keyfini çıkardı. Bazı gençler ise araç üzerlerinden kar alarak kartopu oynadı.

Yılın ilk kar heyecanını yaşayan vatandaşlar, “Doğu Anadolu'da yaşıyoruz ama kar yağmıyordu. Kar yağışını öylesine özledik ki sabaha kadar yağsa bir kar altında yürüyeceğiz” dediler.

ERZURUM 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:00

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