ETÜ Rektörü Çakmak, minik mucitlerle sohbet etti Forum Erzurum’da MucitPark Bilim ve Fikir Atölyesi etkinliği

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ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın katılımıyla Erzurum Teknik Üniversitesi MucitPark Bilim ve Fikir Atölyesi 17 Ocak Dünya Mucit Çocuklar Günü kapsamında Erzurum Forum Avm de etkinlik düzenledi.

5 farklı atölye çalışması yapılan etkinlik 1819 Ocak tarihlerinde de devam edecek.

Bu tarz etkinlikleri önemsediğini belirten Rektör Çakmak, çalışmaları deneyimleyerek etkinlik alanındaki minik katılımcılarla sohbet etti.

ERZURUM 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:59

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