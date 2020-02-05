Horasan'da Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi toplantısı düzenlendi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinatörlüğünde Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü kapsamında Horasan’da kadınlara yönelik eğitim toplantısı düzenlendi.

Horasan Kaymakamlığı konferans salonunda düzenlenen toplantıya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Harun Akpınar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şükran Gökdaş, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Cumaali Özcan, Horasan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Sinan Ayhan, AÇSH Şube Müdürü Süleyman Duman, Pasinler Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Emrah Saygı ve ilçede yaşayan kadınlar katıldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Harun Akpınar, toplantıda yaptığı konuşmada, kadın kooperatiflerinin önemine değinerek, İspir ve Yakutiye’de başarılı kadın kooperatiflerinin kurulduğunu Uzundere’de kooperatifin kurulma aşamasında olduğunu anımsattı.

Akpınar, kadın kooperatiflerinin ekonomi ve istihdam açısından önemli olduğunu belirterek, kadın kooperatifi kurma konusunda girişimde bulunacak kadınlara danışmanlık desteği sunacaklarını ifade etti.

Akpınar, “Eğitim programlarıyla kooperatiflerin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, görünürlüklerinin arttırılması ve yaygınlaştırılması ile kadınların kooperatifler yoluyla ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımı konularında iş birliği yapılması amaçlanmıştır. Bu amaçla tüm ilçelerimizde eğitimler düzenlenecektir'' dedi.

Konuşmaların ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Cumaali Özcan, Ticaret İl Müdürlüğü temsilcisi Ferhat Karaduman tarafından kadın kooperatiflerinin kurulması konusunda izlenecek yollar konusunda sunumlar yapıldı.

Toplantı, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.

ERZURUM 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 05:48

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